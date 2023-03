Harry et Meghan invités au couronnement : Charles prêt à un dernier sacrifice pour voir son fils

Deux mois tout pile, c'est le temps qu'il reste au roi Charles et à la reine Camilla Parker-Bowles avant leur couronnement du 6 mai 2023 en l'abbaye de Westminster à Londres. Une question taraudait tout le monde : Harry et Meghan, bêtes noires de la monarchie après la diffusion de leur documentaire Netflix et la publication des mémoires du duc de Sussex, seront-ils invités ? La réponse est oui !

Comme l'a indiqué une source au Sunday Times, les parents d'Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) ont "reçu récemment un mail du bureau de sa majesté à propos du couronnement" a révélé leur porte-parole. L'information de l'invitation est donc désormais confirmée. Autre détail non négligeable après ces derniers jours : le roi Charles a fait un grand pas vers eux puisque toujours d'après les informations du Sunday Times, il serait prêt à leur laisser Frogmore Cottage le temps de leur séjour s'ils venaient à assister au couronnement. Pour l'heure, Meghan Markle et le prince Harry ne souhaitent pas donner de réponse.

Duo sous tension

S'ils ont encore un peu de temps devant eux pour confirmer ou non leur présence, les Sussex le feront sûrement à la dernière minute. Car depuis plusieurs mois, les tensions se font de plus en plus pressantes entre Harry, Meghan et le reste de la famille. Dernière péripétie en date : le retrait de Frogmore Cottage au couple Sussex, dans lequel ils ont vécu les premières mois les premières années de leur mariage avant leur départ en Amérique.

En décembre dernier, Harry et Meghan diffusait leur documentaire Netflix dans lequel ils déballent tout au sujet du clan Windsor et de la pression des médias sur leur relation, médias auxquels les membres de la famille seraient étroitement liés. Avec le sentiment d'être trahi par les siens, Harry n'a pas hésité longtemps avant de dévoiler sa vérité. Outre ces images inédites de leur quotidien depuis leur départ de la monarchie, Harry s'est également livré comme jamais dans ses mémoires baptisées Le Suppléant et publiées en janvier dernier.

Au lendemain de cette sortie, Harry et Meghan Markle recevait une missive du roi Charles les sommant de quitter Frogmore Cottage, de débarrasser le reste de leurs affaires et de lui laisser les clés. Un coup dur qu'ils n'avaient pas vu venir et qui pourrait donc bien changer la donne concernant leur présence au couronnement. La balle est désormais dans leur camp.