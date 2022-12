Harry, Meghan et Archie victimes de "dérapages racistes" : ce message affreux qui les a choqués

Le 6 mai 2019, la vie de Meghan Markle et du prince Harry a basculé avec la naissance d'Archie, leur tout premier enfant. Le garçonnet, très attendu au sein de la famille royale, a été présenté seulement deux jours après l'accouchement de l'ancienne actrice américaine. Contrairement à Kate Middleton ou la princesse Diana bien avant elle, ce n'est pas à l'hôpital St Mary que Meghan Markle a accouché mais à l'hôpital privé de Portland de Londres, seul endroit où son gynécologue, à qui elle faisait entièrement confiance, pouvait l'aider à mettre au monde son petit garçon. Pas de séance photo devant les portes de la Lindo Wing donc mais des présentations officielles dans l'enceinte du château de Windsor.

Ce que Meghan Markle et le prince Harry étaient loin de s'imaginer, c'est l'intensité de la méchanceté et de la bêtise humaine qui allaient se montrer sur les réseaux sociaux. Comme ils l'ont fait savoir dans les images du documentaire Netflix Harry & Meghan, les jeunes parents ne s'attendaient pas à un tel déferlement : "Quand Archie est né, on a eu l'impression que les médias et les réseaux sociaux partaient en roue libre, commente Harry. Quelqu'un a posté la photo d'un couple sur un perron avec un chimpanzé et le titre disait 'Le couple royal quitte la maternité'. C'est l'un des premiers dérapages que j'ai observés." Le premier d'une très longue liste, malheureusement.

Manque total de respect

Selon la journaliste Afua Hirsch, cette attitude à l'égard de Meghan Markle et du prince Harry n'était rien d'autre qu'un "manque total de respect" : "Elle montre à quel point leur dignité, leur sensibilité et leur droit à être traités équitablement étaient considérés comme secondaire au sein de ce système médiatique dominé par le patriarcat blanc." A l'époque, ils pouvaient heureusement compter sur la présence de Doria Ragland, la maman de Meghan Markle pour les épauler dans leur nouveau rôle et leur faire oublier les tracas grâce à des moments simples passés en famille.

Les remarques racistes, Meghan Markle et le prince Harry y avaient déjà été confrontés avant même la naissance d'Archie. Dans l'interview qu'ils avaient donnée à Oprah Winfrey, ils avaient, sans donner de nom, indiqué qu'un membre de la famille royale avait montré son inquiétude quant à la couleur de peau que leur fils allait avoir. Des faits qui les avaient déjà profondément marqués avant que d'autres ne tapent encore plus fort...