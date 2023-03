Harry et Meghan virés et "abasourdis", la dernière décision de Charles III passe très mal

Les plus fervents opposants de Meghan Markle et du prince Harry l'espéraient, le roi Charles III l'a fait. Ce mercredi 1er mars, The Sun a révélé que le Souverain de 74 ans avait fait envoyer une lettre à Meghan et Harry, leur faisant savoir qu'ils n'étaient plus les bienvenus à Frogmore Cottage et qu'ils étaient désormais priés de rendre les clés de la résidence royale qui leur avait été attribuée par la reine Elizabeth II à l'occasion de leur mariage en 2018.

Quatre ans et demi et un départ en Californie plus tard, Harry et Meghan Markle se voient donc officiellement évincés des résidences royales, les contraignant à trouver d'autres moyens de se loger lors de leurs prochaines venues sur le territoire britannique. Se voir évincés de la sorte est une humiliation pour les parents d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an. Les amis du couple les disent même "abasourdis" d'après des révélations faites à l'expert Omid Scobie rapportées par le Daily Mail.

"Tout cela semble très définitif et comme une punition cruelle. C'est comme si [la famille] voulait les éliminer pour de bon. Harry et Meghan ont jusqu'au début de l'été pour partir. Au départ, ils n'avaient que quelques semaines, mais maintenant ils ont au moins jusqu'à après le couronnement." Certains vont même jusqu'à dire que cette décision "sonne la fin du temps de Harry et Meghan au Royaume-Uni." Malgré les affronts faits à la famille royale au cours des derniers mois, le couple aurait reçu le soutien d'au moins deux membres de la Couronne, "consternés" par le choix du roi Charles III. Ces deux personnes ne seraient autre que Beatrice et Eugenie d'York, cousines du prince Harry, dont le couple serait très proche depuis le début.

Un couronnement sous haute tension

Voilà qui sème encore un peu plus le doute sur la présence du prince Harry au couronnement de son père prévu le 6 mai prochain. S'il avait exigé des excuses de la part du roi et de son frère pour assurer sa venue, le duc de Sussex n'a pas vu sa requête honorée. Voir Frogmore Cottage lui passer sous le nez est donc un coup dur pour lui, ajouté à l'ultimatum que son père aurait posé au sujet de Meghan Markle. Le futur couronné aurait demandé à ce que sa belle-fille ne soit pas présente à l'événement, de peur qu'elle ne prenne toute la lumière. Une demande que la principale intéressée n'aurait pas bien accueilli mais que le prince Harry envisageait de satisfaire. Reste à savoir si c'est encore le cas désormais.