Diaporama : Harry et Meghan virés et "abasourdis", la dernière décision de Charles III passe très mal

1 / 16 Harry et Meghan virés et "abasourdis", la dernière décision de Charles III passent très mal

5 / 16 " Tout cela semble très définitif et comme une punition cruelle. C'est comme si [la famille] voulait les éliminer pour de bon. Harry et Meghan ont jusqu'au début de l'été pour partir. Au départ, ils n'avaient que quelques semaines, mais maintenant ils ont au moins jusqu'à après le couronnement." Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 16 Pour beaucoup, cette décision "sonne la fin du temps de Harry et Meghan au Royaume-Uni" et prouve qu'ils n'ont aucun pouvoir Le prince Harry et Meghan Markle lors du "Land Rover Challenge" au premier jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 16 avril 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 16 Ils seraient néanmoins soutenus par deux têtes couronnées : Beatrice et Eugenie d'York, dont les Sussex sont proches depuis le début de leur relation. Les deux princesses seraient même "consternées" par le choix de leur oncle, même si celui-ci reste en faveur de leur controversé papa, le prince Andrew. Le prince Harry et Meghan Markle assistent à une réception organisée par la ville de La Haye et le ministère néerlandais de la Défense, au Nations Home, la veille de l'ouverture des Invictus Games 2020 à Zuiderpark, La Haye, le 15 avril 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

13 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex a joué dans un court métrage comique pour promouvoir son nouveau projet d'éco-voyage. Maintenant que ses obligations envers la famille sont terminées, le Prince Harry envisagerait-il une carrière... d'acteur ? C'est ce que laisse penser le petit clip sorti ce lundi 9 mai 2022, dans lequel il joue son propre rôle pour promouvoir la Nouvelle-Zélande. Un pays cher à son coeur et qui nous permet de le voir sous un autre jour. Décidément, Harry n'est vraiment pas un prince comme les autres ! © BestImage, JLPPA / Bestimage

