"La fin de Meghan et Harry au Royaume-Uni" : Nouvelle décision lourde de sens du roi Charles III

A tous ceux qui pensaient que la famille royale ne comptait rien faire après les accusations du prince Harry et de Meghan Markle, on apprend que le roi Charles III a en réalité pris les devants en toute discrétion. Quelques jours seulement après la publication au mois de janvier des mémoires du duc de Sussex, Le Suppléant, le Souverain de 74 ans a pris une décision radicale : celle de supprimer toute possibilité de logement à Meghan et Harry parmi les nombreuses résidences détenues par la famille royale.

D'après les informations relayées par The Sun, le roi Charles III aurait envoyé un courrier d'éviction à Meghan et Harry pour les informer de sa décision. Les parents d'Archie et Lilibet (3 ans et 1 an) organiseraient donc le rapatriement des affaires qu'ils avaient laissées sur place avant leur départ définitif de Windsor pour le Canada et la Californie. Si cette mise à la porte est sûrement un coup dur pour Meghan et Harry, elle n'est pas la pilule la plus difficile à avaler puisque ce n'est autre que le prince Andrew qui serait invité à s'y installer : "Tout cela sonne sûrement la fin de Meghan et Harry au Royaume-Uni."

Le roi Charles III aurait donc proposé à Andrew de venir s'installer à Frogmore Cottage. Il lui aurait même donné les clés la semaine dernière. Mais le père de Beatrice et Eugenie ne semble pas décidé à déménager dans le cottage de 5 chambres. Et on comprend mieux pourquoi quand on le sait actuellement installé au Royal Lodge de Windsor, un immense manoir d'une trentaine de chambres. Andrew devrait pourtant ne pas avoir le choix avec son frère, nouveau roi, après le scandale de l'affaire Jeffrey Epstein dans laquelle il était sérieusement impliqué.

Frogmore, premier nid d'amour de Meghan et Harry

En guise de cadeau de mariage à Meghan et Harry, la reine Elizabeth II leur avait offert Frogmore Cottage, une charmante résidence de campagne dans laquelle le couple a vécu ses premières heures de vie à deux et à trois, avec le petit Archie. Loin d'un palais doré aux innombrables pièces, Frogmore offrait à Meghan et Harry l'espace nécessaire pour leur bonheur et pour s'épanouir avec leur famille. Ils en dévoilent d'ailleurs l'intérieur dans les images du documentaire Harry & Meghan diffusé sur Netflix en décembre dernier. Une page se tourne.