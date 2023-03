Diaporama : "La fin de Meghan et Harry au Royaume-Uni" : Nouvelle décision lourde de sens du roi Charles III

1 / 19 "La fin de Meghan et Harry au Royaume-Uni" : Nouvelle décision lourde de sens du roi Charles III

2 / 19 C'est un coup dur pour le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Images de l'émission "60 Minutes" avec le prince Harry. © JLPPA/Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

3 / 19 Les Sussex n'ont désormais plus de pied-à-terre en Angleterre lors de leurs déplacements sur le territoire. Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

4 / 19 Après la publication des mémoires du prince Harry, "Le Suppléant", en janvier dernier, le roi Charles III aurait fait envoyer une lettre d'expulsion au couple. Le roi Charles III d'Angleterre arrive à l'église du Christ la pierre angulaire lors d'une visite à Milton Keynes le 16 février 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 19 D'après les informations de "The Sun", il leur aurait demandé de quitter Frogmore Cottage et d'enlever le plus rapidement possible les affaires qu'ils avaient laissées Le roi Charles III d'Angleterre, lors d'une visite à la banque alimentaire de Milton Keynes, le 16 février 2023. La venue du souverain a pour but de voir le soutien qu'ils apportent aux communautés à travers la ville, alors qu'il visite Milton Keynes, Buckinghamshire, pour célébrer son nouveau statut de ville, décerné dans le cadre des célébrations du jubilé de platine de feu la reine Elizabeth II. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 19 Le prince Harry et Meghan Markle n'auraient d'autres choix que de s'exécuter. Mis à la rue par le roi, les Sussex doivent aussi encaisser le choix du nouveau locataire des lieux. Le prince Harry sur le plateau de l'émission "The Late Show With Stephen Colbert" à New York, le 12 janvier 2023. © JLPPA/CBS/Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

7 / 19 Ce n'est autre que le prince Andrew, en disgrâce de la famille depuis l'affaire Jeffrey Epstein, que le roi Charles III aurait choisi pour emménager à leur place. Une décision mûrement réfléchie malgré les circonstances qui permettrait au Souverain de récupérer l'immense manoir qu'il occupe actuellement avec son ex Sarah Ferguson. Le roi Charles III d'Angleterre, le prince Andrew duc d'York - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Tristan Fewings / PA / Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 19 Le prince Andrew, duc d'York, le roi Charles III d'Angleterre, la princesse Anne, le prince Edward, comte de Wessex - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 19 Le roi Charles III d'Angleterre, le prince Harry, duc de Sussex - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

16 / 19 Le prince Harry et Meghan Markle - Photocall de la soirée de gala Robert F Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage, STARMAX / BESTIMAGE

