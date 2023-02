"Archie et Lilibet n'ont pas l'habitude..." : Le couronnement sans Meghan Markle ? L'ultimatum de Charles III !

Si l'on sait déjà que toute la famille royale britannique répondra au rendez-vous de Charles III, couronné le 6 mai prochain, et l'entourera pour ce grand jour, la question reste encore entière pour l'un de ses membres : le prince Harry, exilé aux Etats-Unis depuis près de trois ans et brouillé avec une partie de sa famille, sera-t-il présent ?

Si l'on imagine qu'il a tout de même envie de venir, malgré les tensions, plusieurs obstacles devraient se dresser devant lui : la colère de son frère William, qui aurait néanmoins promis de faire des efforts, la distance... mais aussi la présence, ou non, de sa femme Meghan Markle. Car selon nos confrères de Public, c'est ce point là qui ferait débat ces derniers jours entre le père et le fils.

Le roi, en effet, refuserait la présence de Meghan, qui pourrait prendre "trop de lumière", selon lui. Et autant dire que l'actrice américaine n'aurait absolument pas apprécié cet ultimatum de son beau-père ! Demandant à Harry de prendre son parti, elle serait très en colère, tendant les relations du couple.

Le conflit familial ne doit pas devenir une distraction

"Archie et Lilibet n'ont pas l'habitude de cela, le personnel non plus, aurait confié un proche, toujours selon Public. Tout le monde marche sur des oeufs depuis que Harry a eu son père au téléphone". Et Charles ne se serait pas arrêté là : désireux de tout régler au plus vite et d'enfin faire taire les commérages, il aurait demandé à son fils de le rejoindre à Londres pour tout organiser, lui promettant même une rente s'il vient. "Sa Majesté a besoin d'avoir la voie libre avant le couronnement. Le conflit familial ne doit pas devenir une distraction", s'était agacé un proche de la monarchie dans le prestigieux Times.

Reste à savoir comment le prince Harry va désormais gérer la situation qu'il ne doit pas beaucoup apprécier, surtout sachant que sa belle-soeur tant critiquée Kate Middleton sera bien présente et risque d'être l'une des stars de la journée. Sans oublier l'anniversaire de son petit Archie, né le 6 mai, et qui fêtera ses 4 ans le jour du couronnement...

Réussira-t-il à trouver un arrangement avec son père ou finira-t-il par céder d'un côté ou de l'autre ? Pour le moment, personne ne le sait, mais la décision est très attendue par les fans. Interrogé, celui qui vient de sortir un énorme volume de Mémoires explosifs avait répondu de façon laconique : "La balle n'est pas dans mon camp...". Ambiance !