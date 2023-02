Diaporama : "Archie et Lilibet n'ont pas l'habitude..." : Le couronnement sans Meghan Markle ? L'ultimatum de Charles III !

1 / 29 "Archie et Lilibet n'ont pas l'habitude..." : Le couronnement sans Meghan Markle ? L'ultimatum de Charles III !

2 / 29 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage

3 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage

4 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage

5 / 29 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, rencontrent des survivants lors de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste au palais de Buckingham, le 27 janvier 2023. Le couple royal s'est entretenu avec Amouna Adamlight, survivante du génocide du Darfour, et le Dr Martin Stern, un survivant de l'Holocauste. © Avalon / Panoramic / Bestimage © BestImage

6 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne. © BestImage

7 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage

8 / 29 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, lors d'une visite sur Brick Lane à Londres, Royaume Uni, le 8 février 2023, pour rencontrer des organismes de bienfaisance et des entreprises au coeur de la communauté bangladaise britannique, et des personnes qui étaient activement impliquées dans le mouvement antiraciste de les années 1960 et 1970. © BestImage

9 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage

10 / 29 La comtesse Sophie de Wessex, Le prince William, prince de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles,, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022 © Ian Vogler/Mirroppix/Bestimage © BestImage

11 / 29 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage

12 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage

13 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage

14 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage

15 / 29 Le prince Andrew, duc d'York, Le prince Edward, comte de Wessex, Le prince William, prince de Galles, Le prince George de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022 © Ian Vogler/Mirroppix/Bestimage © BestImage

16 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et Zara Phillips (Zara Tindall) - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage

17 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

18 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

19 / 29 Le prince Harry et Meghan Markle - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres le 3 juin 2022. © BestImage

20 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

21 / 29 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, rencontrent des survivants lors de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste au palais de Buckingham, le 27 janvier 2023. Le couple royal s'est entretenu avec Amouna Adamlight, survivante du génocide du Darfour, et le Dr Martin Stern, un survivant de l'Holocauste. © Avalon / Panoramic / Bestimage © BestImage

22 / 29 Le prince William, prince de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022 © Moreau / Jacovides / Bestimage © BestImage, Moreau / Jacovides

23 / 29 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, visitent l'hôtel de ville de Bolton à Bolton Greater Manchester, Royaume Uni, le 20 janvier 2023. © BestImage

24 / 29 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage

25 / 29 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage

26 / 29 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage

27 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex quittent la soirée Royal Variety Performance à Londres le 19 novembre 2018. © BestImage

28 / 29 Le roi Charles III d'Angleterre, Le prince Harry, duc de Sussex et La princesse Anne - Funérailles nationales de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Avalon/panoramic/Bestimage © BestImage