Kate Middleton "outrée" et "indignée" : les méchancetés d'Harry ne passent pas, elle accuse le coup

Toutes les bonnes choses ont une fin. Terminée l'époque du trio infernal que formaient le prince William, Kate Middleton et le prince Harry bien avant que le duc de Sussex ne rencontre Meghan Markle et qu'il fonde sa propre famille. Le temps est désormais au déballage médiatique de tout ce que le prince de 38 a subi jusqu'à présent avec sa femme et ses enfants à cause de la firme. Et tout le monde en prend pour son grade : le roi Charles III, Camilla Parker-Bowles, reine consort, le prince William et à la surprise générale, Kate Middleton.

La princesse de Galles n'est pas épargnée par les confessions du père d'Archie et Lilibet, 3 ans et 1 an, qu'il accuse d'avoir fait pleurer Meghan Markle à quelques jours de leur mariage en mai 2018. Savoir que le prince Harry, avec qui elle a toujours été très proche et complice depuis qu'elle est entrée dans la famille royale, est capable de telles révélations à son égard, c'en est trop pour Kate.

Selon Tom Bower, auteur de l'ouvrage Revenge : Meghan, Harry and the War between the Windsors, la duchesse de Cambridge serait "blessée", "outrée" et profondément "meurtrie" que sa relation avec Harry en soit arrivée là. Elle est également bouleversée et énervée que le prince ait pu dire autant de méchancetés après les bons moments qu'ils ont vécus ensemble et qu'il la pense en partie responsable du malheur de Meghan Markle. Une amitié brisée dont on n'aurait pourtant jamais douté il y a encore quelques années.

Harry et Kate, comme frère et soeur

Quand William a fait la connaissance de Kate Middleton et qu'il l'a officiellement présentée au reste de la famille, le prince Harry a tout de suite trouvé en elle la soeur qu'il n'avait jamais eue. Sortie, visite, matchs... Le trio n'avait de cesse de dévoiler sa complicité au grand jour devant les photographes. Pas de manigance ou de faux semblant. Entre Kate Middleton et le prince Harry, l'évidence s'est vite manifestée. Aussi vite qu'elle s'est envolée pour le plus grand malheur de la maman de George, Charlotte et Louis.