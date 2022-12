Meghan Markle et Harry prêts pour un 3e enfant ? Ces mots du prince qui donnent la réponse...

Le prince Harry et Meghan Markle seront à Los Angeles, sûrement avec Doria Ragland, la maman de la duchesse, pour célébrer Noël avec leurs deux enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an. Le couple Sussex ne semble pas avoir envisagé une seule seconde de se joindre au clan royal à Sandringham pour la tradition de fin d'année. Ils ont sans doute bien fait. Difficile de miser sur un accueil chaleureux de la part du clan Windsor après la sortie du documentaire Netflix de Meghan et Harry dans la première partie du mois de décembre.

C'est donc en petit comité que Meghan Markle et le prince Harry ouvriront les cadeaux du Père Noël. Mais se pourrait-il que le clan américain s'agrandisse bientôt ? Le site Hello s'est intéressé au sujet de l'arrivée d'un nouveau bébé au sein du clan Sussex. Pour ce faire, il est remonté dans le temps et a remis la main sur une interview du prince Harry pour Vogue Magazine en 2019.

Le prince Harry était cash au sujet des bébés qu'il souhaitait avoir avec Meghan Markle : "Deux maximum !", avait-il lancé alors qu'il évoquait l'avenir de la planète. A priori, les Sussex sont donc désormais au complet avec Archie, né en mai 2019 et la petite Lilibet, venue compléter la petite troupe en juin 2021. Mais à l'amour rien d'impossible comme on dit.

Meghan, victime d'une fausse couche

Avant de tomber enceinte de leur deuxième enfant, Meghan Markle a traversé une épreuve compliquée : celle de la fausse couche. La duchesse de Sussex s'était confiée sur le sujet dans une tribune publiée par le New York Times à l'époque : "Après avoir changé la couche d'Archie, j'ai ressenti une violente douleur. [...] Je savais, comme je serrais dans mes bras mon premier enfant, que j'étais en train de perdre le second."

Si jusqu'alors, la cause de cette fausse couche n'avait pas été évoquée, il semblerait que la pression exercée par les médias sur les Sussex à l'époque en soit responsable : "Si ma femme a fait une fausse couche, c'est de la faute du Mail" a assuré le prince Harry dans le documentaire Harry & Meghan diffusé sur Netflix. Tenteront-ils malgré tout de donner un petit frère ou une petite soeur à Archie et Lilibet ? Seul l'avenir nous le dira !