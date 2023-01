Kate Middleton face à Meghan : des textos publiquement dévoilés, la princesse Charlotte en pleurs

Il ne fait pas bon appartenir à la famille royale britannique ces derniers temps. Particulièrement depuis que Meghan Markle et le prince Harry ont quitté le rang des membres actifs de la Firme pour vivre paisiblement le rêve américain en Californie. Mais hors de question de rester silencieux et de garder des secrets de famille rien que pour lui. S'ils s'étaient déjà confiés sur les coulisses de la vie à Windsor, le prince Harry frappe fort en 2023 avec la publication de ses mémoires à seulement 38 ans. Dans Spare, le duc de Sussex n'a aucun tabou et aucune limite. Il lève même le voile sur des échanges de textos entre sa femme Meghan et Kate Middleton durant le scandale de l'essayage de robes de demoiselles d'honneur.

La princesse Charlotte était désignée, comme d'autres jeunes enfants de la famille royale, comme demoiselles d'honneur de Meghan Markle pour son mariage avec Harry le 19 mai 2018. Mais apparemment, la tenue que la duchesse de Sussex leur avait choisie ne convenait pas à la fille de Kate et William. La princesse de Galles avait alors fait part du problème à Meghan : "La robe de Charlotte est trop grande, trop longue, trop ample. Elle a pleuré quand elle l'a essayée."

Au même moment, Meghan Markle doit gérer la fausse paparazzade qu'aurait orchestrée son père Thomas Markle et ne prend donc pas la peine de répondre immédiatement à sa belle-soeur. "Elle recevait une tonne de messages au sujet du mariage, mais elle devait surtout composer avec le chaos autour de son père. Le matin suivant, elle a écrit à Kate pour lui dire que notre tailleur se tenait prêt à l'aider" apprend-on. Le temps d'attente aurait stressé Kate, paniquée de ces retouches de dernière minute "à quatre jours du mariage" : "Je t'avais dit que le tailleur était dispo depuis 8 heures du matin. À Kensington Palace. Peux-tu y conduire Charlotte pour faire retoucher la robe, comme le font les autres mères ?"

Un fossé entre Kate et Meghan

Kate Middleton aurait répondu sèchement à Meghan, laissant la future mariée dans un profond désarroi. En rentrant chez eux, le prince Harry l'aurait même retrouvée "par terre, en sanglots" face à la situation d'après le Daily Mail. Une version qui va dans le sens de celle donnée par Meghan Markle à Oprah Winfrey. Enceinte de Lilibet au printemps 2021, Meghan Markle avait confié à la journaliste qu'elle n'avait pas fait pleurer Kate contrairement à ce qui se disait dans les médias mais que le contraire s'était produit.

Sa parole contre celle des proches de Kate. Un proche de Kate avait récemment pris la parole, indiquant que les propos de Meghan à l'égard de Kate à l'époque avaient heurté la duchesse de Cambridge. Un mois plus tôt, la femme de William accouchait du petit Louis. Selon Meghan, les petits caprices de Kate au sujet de la tenue de Charlotte n'avaient qu'une explication : "Les hormones devaient réduire les capacités de son cerveau." Une phrase que n'a pas appréciée la jeune maman et ça peut se comprendre.