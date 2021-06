Meghan et Harry parents d'une petite Lilibet : la reine "malheureuse" de voir son surnom repris ainsi ?

Les analyses et interprétations vont bon train depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé le nom de leur petite fille née le 4 juin 2021 : Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Le duc et la duchesse de Sussex ont en effet choisi de rendre hommage à la reine Elizabeth en donnant son surnom "Lilibet" à leur deuxième enfant. Pour certains, ce choix reflèterait leur désir de se rabibocher pour de bon avec la famille royale. D'autres estiment que cet hommage pourrait surtout ne pas avoir l'effet escompté et froisser la monarque...

Invitée de l'émission Good Morning Britain, l'experte des têtes couronnées Angela Levin a en effet affirmé qu'Elizabeth II serait même "malheureuse" de voir son surnom sur l'acte de naissance de son arrière-petite-fille. Un surnom qui lui a été d'abord donné petite par son grand-père le roi George V, lorsqu'elle n'arrivait pas à prononcer Elizabeth, avant d'être repris par son mari le prince Philip, dans l'intimité. "Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est assez impoli envers sa Majesté la reine (...). C'était un surnom très privé de son mari qui n'est pas mort depuis très longtemps [le prince Philip est décédé le 9 avril dernier, NDLR]." Toujours selon cette experte, même le prince Charles ne s'est jamais permis d'utiliser le surnom "Lilibet" pour s'adresser à sa royale maman.

Que le prince Harry et Meghan Markle choisissent d'appeler leur fille ainsi serait d'autant plus indélicat que leur départ de la monarchie a grandement affecté la reine. Et les entendre dire, en mars dernier, que certains membres de la famille royale avaient fait preuve de racisme - lors de leur interview confidences avec Oprah Winfrey - n'a fait que remuer le couteau dans la plaie... "Ils ont été désespérément grossiers à son sujet", a enfoncé Angela Levin.

Toute interprétation dramatique mise à part, peut-être la reine est-elle simplement touchée de voir son onzième arrière petit-enfant porter son surnom ? Aussi bien Elizabeth II, que le prince Charles, le prince William et Kate Middleton, tous ont partagé leur joie en apprenant la naissance de la petite Lili, qui se retrouve 8e dans l'ordre de succession. La petite soeur d'Archie (2 ans) permettra-t-elle à la Firme de se ressouder ? Seul le temps, et les confidences royales, le diront.