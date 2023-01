Meghan Markle très dure avec Kate Middleton : des propos terribles et moqueurs ont tout fait basculer

Le 9 janvier prochain, Kate Middleton fêtera son 41e anniversaire. Un moment qu'elle attend généralement avec impatience pour se retrouver en famille. Mais cette année, personne n'aura le coeur à la fête. Au lendemain de cette nouvelle année enregistrée au compteur pour la princesse de Galles seront publiées les mémoires du prince Harry, intitulées Spare (Le suppléant en français). Le petit frère de William y détaille tout ce que vous avez toujours voulu savoir au sujet de la famille royale et de sa brouille avec le clan depuis leur départ en Amérique.

Si le père d'Archie et Lilibet, âgés de 3 ans et 1 an, n'a pas attendu cette date clé pour révéler des secrets par le biais de plusieurs interviews, le Daily Mail a réussi à se procurer des extraits de ses mémoires en avant-première. Et le prince Harry revient notamment sur la brouille survenue entre Kate Middleton et Meghan Markle quelques jours avant le mariage de l'ex-actrice avec son prince.

Contrariée lors d'un essayage de robes de demoiselles d'honneur, dont la petite Charlotte faisait partie, Kate Middleton avait indiqué son désaccord avec le choix de Meghan Markle sur les tenues des petites filles. Un avis qu'a envoyé balader sans détour la future mariée, lançant au passage à sa belle-soeur, qui avait accouché de Louis un mois auparavant, que "les hormones devaient réduire les capacités de son cerveau." Une réflexion qui aurait anéanti Kate Middleton. Mais cette dernière a heureusement pu compter sur des soutiens au même moment.

Meghan Markle réprimandée

Toujours d'après le Daily Mail, qui rapportent les propos des mémoires du prince Harry, Meghan Markle se serait fait taper sur les doigts. Après une telle sortie, des membres de la famille n'auraient pas hésité à indiquer à Meghan qu'elle n'était pas suffisamment proche de Kate pour avoir le droit de lui parler de la sorte et que la communication entre les membres de la famille royale ne se déroulait pas ainsi.

Lors de l'interview que Meghan et Harry avaient donnée à Oprah Winfrey en 2021, la duchesse de Sussex, accusée d'avoir fait pleurer Kate lors de ses fameux essayages, avait même affirmé que le contraire s'était passé : "La semaine du mariage a été très difficile et [Kate] était bouleversée par quelque chose, mais elle l'a reconnu et elle s'est excusée." Sa version contre celle de Kate Middleton que personne, mantra royal oblige, ne connaîtra sûrement jamais.