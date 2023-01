Prince Harry déguisé en nazi : un uniforme validé par William et Kate ? Il révèle leur implication dans le scandale

Cet uniforme de nazi, qui a tant fait débat en Grande-Bretagne en 2005 lorsque le prince Harry avait été pris en photo avec, aurait-il une histoire un peu plus cachée ? Alors que le peuple britannique avait été très choqué en voyant le fils du roi Charles et de Lady Diana, alors âgé de 20 ans, dans cet accoutrement lors d'une soirée, la réalité serait plus compliquée selon lui.

En effet, dans une page de ses mémoires, Spare (attendues le 10 janvier) et dévoilée en exclusivité par la presse britannique ce jeudi, celui-ci raconte qu'il aurait en réalité demandé conseil à son frère le prince William et à sa belle-soeur Kate Middleton pour son déguisement. Et que le jeune couple, qui s'était rencontré 4 ans plus tôt, aurait clamé avec enthousiasme sa préférence pour l'uniforme nazi qui a finalement fini à la Une du journal The Sun avec le tire, "Harry the Nazi".

"J'ai appelé Willy et Kate, pour leur demander", écrit-il d'ailleurs, alors qu'il hésitait entre ça et un uniforme de pilote. Le prince William, quant à lui, était également présent ce soir-là, vêtu d'un justaucorps noir moulant avec un motif léopard et une queue et des pattes en peau de léopard assorties.

Une nouvelle attaque contre William

Au courant et même complices, donc, le prince et la princesse de Galles auraient donc une part de responsabilité dans ce scandale qui est ensuite retombé sur le prince Harry seul. Celui-ci avait d'ailleurs été obligé de s'excuser par l'intermédiaire d'un porte-parole. Une information qui pourrait faire scandale, tant personne n'a oublié ce moment très gênant.

Pour se justifier, le jeune homme avait à l'époque prétexté une santé mentale difficile, lui qui a été traumatisé par la mort de sa mère et avait également été photographié totalement nu, lors d'une autre soirée. Mais alors, a-t-il été obligé de prendre la faute sur lui pour blanchir son frère et sa belle-soeur, étoiles montantes de la famille royale ? C'est en tout cas ce qu'il semble sous-entendre dans l'extrait de ce livre qui s'annonce si polémique.

Et qui pourrait bien rompre définitivement les liens entre les deux frères : déjà très incisif envers son frère et sa belle-soeur dans l'interview d'Oprah Winfrey, dans lequel il avait expliqué que Kate Middleton avait fait pleurer sa femme Meghan Markle avant leur mariage, il avait recommencé dans le documentaire de Netflix sorti en décembre. Le prince William, quant à lui, fidèle à la ligne de conduite Never Explain, never complain de sa grand-mère, n'a jamais répondu aux attaques.