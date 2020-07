Prince Harry ancien toxicomane ? Il était "malheureux, seul mais privilégié"

Le prince Harry n'a pas toujours été l'homme sage et rangé qu'il est actuellement avec son épouse Meghan Markle. Père modèle avec son fils Archie (né le 6 mai 2019), le fils cadet de Lady Di a pourtant connu une adolescence chaotique. Bouleversé par la mort de sa mère tragiquement décédée dans un accident de voiture le 31 août 1997 (alors qu'il n'avait que 13 ans), le petit prince a par la suite connu un profond chagrin, qu'il a cherché à noyer dans la drogue et l'alcool lorsqu'il était adolescent. Adepte de la bière, des shots et des soirées en boîte de nuit, le frère du prince William s'est plusieurs fois fait remarquer en piteux état à la sortie de night-clubs londoniens dans les années 2000.

Harry a été emmené au Featherstone Lodge

Des clichés compromettants que sa grand-mère, la reine Elizabeth II, n'avait guère appréciés. En 2002, le couperet tombe et anéantit la famille royale. Furibond, le prince Charles découvre avec effroi que son fils cadet fume du cannabis. Horreur dans le palais de Buckingham, Harry est illico envoyé dans un centre de désintoxication. "Harry a été emmené au Featherstone Lodge, un centre résidentiel pour toxicomanes à Peckham", relate le Mirror.

Une position très difficile à vivre

Un séjour qui a remis sur pied le prince Harry, mais qui ne l'a pas empêché de faire de nouvelles bêtises quelques années plus tard. En 2005 par exemple, il choque le monde entier en apparaissant déguisé en nazi. Quelques années plus tard en 2012, le jeune Harry est photographié cette fois totalement nu exhibant fièrement ses attributs royaux aux paparazzi. Star de du film Prince Harry: The Troubled Prince actuellement disponible sur Channel 5, le mari de Meghan Markle apparaît comme un adolescent fragile, mais terriblement touchant. "En réalité, le fait de naître en tant que frère cadet du futur roi d'Angleterre est une position très difficile à vivre. (...) Vous pouvez vraiment comprendre comment un prince malheureux, seul et privilégié finirait par boire, faire la fête et prendre du cannabis pour remplir ces heures et passer son temps", déclare d'ailleurs Daisy McAndrew dans ce documentaire.

Un prince désormais heureux et apaisé aux côtés de son épouse Meghan Markle et de leur fils Archie. Seule question, est-il prêt à la crise d'adolescence de son fils dans quelques années ? Pas sûr...