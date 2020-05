Meghan Markle et Harry : Pourquoi leur mariage annonçait la rupture royale

Si la journée des noces a été une réussite, qui a séduit de nombreux badauds sur place et téléspectateurs à travers le monde, le mariage du prince Harry et Meghan Markle a posé les jalons de ce qui a été un début de vie commune chaotique : une duchesse féministe et ambitieuse, frustrée de ne pas pouvoir agir et s'exprimer comme bon lui semble, de vives critiques la prenant pour cible au quotidien dans les tabloïds, des tensions avec le reste des Windsor...

Finalement, en janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont privilégié leur vie de famille en renonçant à leurs titres et à leur rente royale pour s'éloigner de la Couronne. Un Megxit négocié tant bien que mal en quelques semaines avec la reine Elizabeth et le prince Charles, avant que Meghan et Harry ne commencent leur nouvelle vie, mi-mars, à Los Angeles, avec leur petit Archie (1 an).