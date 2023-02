Prince William : Enfin réconcilié avec Harry ? Sa grande décision pour le couronnement

C'est un retournement de situation que l'on n'attendait pas : à quatre mois du couronnement du roi Charles III, le prince William aurait finalement décidé d'accepter la présence de son frère, le prince Harry, avec qui il est en guerre depuis plusieurs mois. Si la presse britannique prétendait jusqu'à présent que l'aîné de la fratrie était trop en colère pour le voir venir et qu'il avait peur que celui-ci prenne toute la lumière sur lui, il aurait finalement changé d'avis pour se ranger derrière les choix du roi Charles.

Selon les informations de l'Express.co.uk en effet, il aurait assuré vouloir travailler en "tandem" avec son père sur ce sujet et s'est donc sans doute laissé convaincre par ses arguments. Le roi Charles III avait en effet expliqué qu'il pensait qu'une absence d'Harry serait bien plus dommageable dans les médias que sa présence, "contrôlable" par la monarchie britannique comme lors des funérailles d'Elizabeth II ou du Jubilé.

Et cela pourrait même faire remonter la cote de popularité du prince William : après les différentes accusations contre lui ces derniers mois, l'héritier du trône avait perdu pas mal de points, tout comme sa femme Kate Middleton. Le public pourrait donc particulièrement apprécier leurs efforts...

Une réconciliation... sous quelles conditions ?

Mais encore reste-t-il à convaincre le prince Harry, qui a clamé pendant toute la promotion de ses mémoires qu'il souhaitait se réconcilier avec son père et son frère... après avoir obtenu leurs "excuses" ! Et autant dire qu'après les propos parfois très durs tenus dans son livre ou pire, dans la série Netflix sortie en décembre et dans laquelle le prince Harry et Meghan Markle affirmaient que William et sa femme Kate Middleton étaient jaloux d'eux, cela ne devrait pas se produire tout de suite, même après les arguments de Charles III...

D'ailleurs, si le prince William est prêt à faire une trêve, rien ne dit que Kate Middleton décidera d'en faire de même. Très contrariée par la façon dont elle a été décrite dans les mémoires du prince Harry, une femme froide, jalouse et manipulatrice, la princesse de Galles pourrait bien décider quant à elle de ne plus lui parler s'il vient.

Ce qui est loin d'être sûr : parmi les autres éléments gênants qui pourraient empêcher le prince Harry de retrouver sa famille pour le week-end, il ne faut pas oublier la date du couronnement. Le 6 mai 2023, en effet, le petit Archie, le fils aîné du prince Harry, fêtera ses 4 ans. Et nul doute que ses parents voudront que la journée tourne tout autour de lui !