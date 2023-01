"Je voudrais récupérer mon père et mon frère" : le cri du coeur du prince Harry qui se sent "trahi"

C'est un livre qui pourrait créer une fin définitive aux relations entre le prince Harry et la famille royale britannique ! Attendues pour le 10 janvier prochain, Spare, les mémoires du cadet de Charles III et de Lady Diana s'annoncent en effet explosives et très offensives envers la monarchie, qu'il pense responsable de son mal-être et de celui de sa femme Meghan Markle lorsqu'ils vivaient encore à Londres.

Alors que son père et son frère, le prince William, doivent attendre avec impatience les critiques que contient le livre, le prince Harry, lui, a donné une interview à la télévision américaine pour promouvoir son livre. Si celle-ci ne sera diffusée que le 8 janvier, la chaine ITV en a déjà sorti quelques extraits... Et ça fait mal ! En effet, s'il réitère les attaques déjà proférées dans l'interview d'Oprah Winfrey, en 2021, puis dans le documentaire de Netflix sorti début décembre, il va parfois encore plus loin.

Estimant que le couple a été "trahi" par le Palais, il pense notamment que celui-ci diffuse de nombreuses fausses rumeurs sur leur compte dans les journaux. Un état de fait déjà dénoncé dans les derniers épisodes de leur série sur Netflix mais qui n'a jamais été confirmée par la famille royale : fidèle à la ligne de conduite de la reine Elizabeth II, aucun membre de la monarchie n'a jamais réagi aux attaques.

Pourtant, le prince Harry l'assure : ce n'était pas nécessaire que cela "se passe de cette manière" et parle, pour la première fois, de réconciliation. "Je voudrais récupérer mon père et mon frère", explique-t-il. Une envie qui ne semble pas partagée de l'autre côté : selon le trentenaire, "ils n'ont montré absolument aucune volonté de se réconcilier".

Kate et William rancuniers ?

Si l'on ne sait pas vraiment de qui il parle avec cette phrase, cela pourrait bien concerner le prince William et Kate Middleton, ses cibles privilégiées depuis qu'il a commencé à s'attaquer à la famille royale. En effet, le couple s'était montré particulièrement froid avec les parents d'Archie (3 ans) et Lilibet (18 mois) pendant le Jubilé notamment, refusant de se rendre à l'anniversaire de la petite fille. Une décision motivée notamment, selon la presse britannique, par la peur de voir sortir des propos déformés... notamment dans cette fameuse autobiographie !

Mais pas seulement : depuis le "Megxit", le prince et la princesse de Galles sont très régulièrement attaqués par le prince Harry, notamment dans les médias et seraient, selon les rumeurs, les plus taclés dans les mémoires. Récemment, il les avait même accusés d'être "moins bons" que lui et sa femme avec le public, raison pour laquelle ils auraient été mis à l'écart...

En tout cas, le fils du roi Charles en est sûr : sa famille "pense que c'est mieux de [les] faire passer pour les méchants" au travers des médias, une théorie qui semble le rendre triste mais qui le pousse à marteler une nouvelle fois qu'il veut "une famille, pas une institution"... Et qui ne devrait pas l'aider à se réconcilier avec la sienne !