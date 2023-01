Prince Harry : Cette "ligne rouge" à ne pas dépasser avec son père Charles, une bombe qu'il pourrait bien déclencher...

Assiste-t-on au calme avant la tempête chez les Windsor ? Déjà touché par le documentaire en six épisodes sorti sur Netflix dans lequel le prince Harry a réitéré ses attaques contre la famille royale, le clan britannique pourrait finir de se déchirer après les mémoires du fils du roi Charles, qui sortiront la semaine prochaine. Et particulièrement les deux frères, Harry et William...

Baptisée Spare (le "suppléant" en français), ces mémoires seraient en effet bien plus offensives que toutes les précédentes interviews du trentenaire et pourraient finir de détruire le "lien ténu" qui relie encore les deux frères selon le Daily Mail. Il faut dire que selon les premières fuites, le cadet de la famille serait particulièrement agressif envers son aîné et sa belle-soeur, Kate Middleton (l'une de ses cibles privilégiées depuis le "Megxit") plus en tout cas que les experts ne l'attendaient.

Et alors qu'aucune réponse ne devrait venir officiellement de la famille royale, qui applique toujours cette règle du Never explain, never complain, on imagine qu'en coulisses les colères s'expriment plus facilement. D'ailleurs, selon le Daily Mail et les experts royaux, le roi Charles III aurait prévenu son fils : s'il veut continuer à garder un espoir de réconciliation avec son clan, pas question d'aborder le sujet Camilla.

Un sujet sensible, en lien avec Diana

Les relations, que l'on dit plutôt tendues, entre le prince Harry et sa belle-mère seraient en effet la ligne rouge que le roi Charles aurait fixée à son cadet : au moindre mot de travers sur la septuagénaire, mariée avec le roi depuis 2005 mais qui a vécu une histoire d'amour très commentée avec lui depuis les années 70, les relations entre le père et le fils seront immédiatement rompues.

Le prince Harry osera-t-il donc s'attaquer à ses relations avec la femme régulièrement accusée d'avoir provoqué le malheur de sa mère, Lady Diana ? Pour le moment, nul ne le sait, mais le sujet devrait très probablement être évoqué, bien qu'il a été passé sous silence lors des précédentes interviews du jeune papa d'Archie (3 ans) et Lilibet (18 mois).

Sûrement au courant de la tension autour du sujet, celui-ci n'avait pas voulu en parler, ce qui n'a pas vraiment empêché les rumeurs autour de la nouvelle reine consort : selon certaines sources, les commentaires racistes sur le petit Archie évoquées par Meghan Markle auraient été proférées par Camilla...