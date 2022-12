Kate Middleton "trahie" et "blessée" : grosse déception à cause du prince Harry

Voilà plus de deux semaines que le prince Harry et Meghan Markle ont vidé leur sac dans le documentaire qu'ils préparaient soigneusement en secret pour Netflix. De leurs premières sorties ensemble à leur premier voyage en passant par la présentation à la reine Elizabeth II et au reste de la famille, au mariage et au début de l'enfer pour la duchesse, les révélations se sont multipliées et pas toujours pour annoncer de bonnes nouvelles. Les parents d'Archie et Lilibet (3 ans et 1 an) ont dévoilé leur version de ce que tout le monde appelle le Megxit et n'ont pas été tendres avec la famille royale, sans surprise.

Si depuis le départ du duc et de la duchesse de Sussex en Amérique, le couple enchaîne les piques et les attaques envers Windsor. Les retrouvailles pas vraiment prévues pour les funérailles de la reine Elizabeth II ont été scrutées de très près. Les visages étaient fermés et les gestes loin d'être chaleureux entre les frères et les belles-soeurs à quelques semaines de la sortie de la série Netflix. Et il y avait de quoi se méfier.

Depuis la diffusion des épisodes, un vent glacial souffle entre l'Amérique et le Royaume-Uni. Kate Middleton en serait la première affectée. Selon une source à Us Weekly, la duchesse de Cambridge serait très "affectée" et "blessée" par les déclarations de son beau-frère. Elle, dont la complicité avec Harry ne faisait aucun doute, aurait le sentiment d'avoir été "trahie" par ce complice de toujours.

Une relation dégradée

Entre Kate Middleton et le prince Harry, l'entente a vite été au beau fixe. Présente dans la vie de William depuis de longues années, le duc de Sussex avait trouvé en Kate une amie et une confidente indispensables. Heureuse de s'entendre aussi bien avec le frère de son mari, Kate Middleton n'aurait jamais imaginé une telle évolution de leur relation.

Désormais, le fossé est bien creusé entre Meghan Markle, le prince Harry et le reste de la famille. Malgré tout, le roi Charles III a bel et bien l'intention de convier le couple et les enfants à son couronnement en mai prochain. Une présence encore incertaine étant donné que la cérémonie se déroulera le jour des 4 ans d'Archie. D'ici là et la sortie des mémoires d'Harry, Charles III a toutefois le temps de changer d'avis...