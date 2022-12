Harry et Meghan : Charles III prêt à enterrer la hache de guerre ? Geste inestimable du roi envers son fils

En fin d'année, on compte généralement sur la magie de Noël pour faire des miracles au sein des familles disloquées et éparpillées. Les membres du clan royal britannique semblent avoir fait une croix dessus mais n'abandonnent pas l'idée d'une réconciliation (un jour) entre eux et le prince Harry et Meghan Markle. Depuis son départ de la monarchie et son installation en Amérique, le couple Sussex ne se gêne pas pour laver son linge sale en public et régler ses comptes avec les Windsor en révélant des secrets ébranlant à chaque fois la réputation du nouveau roi, Charles III.

La famille royale britannique ne pipe mot, préférant le silence à une prise de parole qui pourrait bien enfoncer le clou. Plutôt que de perdre du temps à répondre à ces attaques, Kate, William, Charles ou encore Camilla agissent comme si de rien n'était et poursuivent leurs visites et événements officiels, comme le Christmas Carol jeudi dernier où la princesse de Galles est apparue rayonnante. Malgré la violence des révélations du prince Harry sur le clan, le roi Charles III ne semble pas en vouloir à son fils. Ou du moins, à le rayer totalement de sa vie.

Une source a en effet confié au Daily Mail que Charles III aurait convié son fils et sa belle-fille à son couronnement prévu le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster. Un événement très important au sein de la monarchie durant lequel Charles semble vouloir renouer les liens avec son fils. La réponse n'est pas encore connue du côté des Sussex mais leur présence n'est pas certaine : ce même jour, Archie, leur fils, fêtera son quatrième anniversaire.

Une réconciliation possible ?

Tous les admirateurs de la couronne se posent une question : une réconciliation est-elle possible entre le prince Harry et le reste de la famille. Si certains préfèrent envisager le meilleur, d'autres sont catégoriques et ne voient aucun retour en arrière possible. Le duc de Sussex le sous-entendait lui-même dans le documentaire : lui, qui attend des excuses de la part de son père et de son frère William, sait qu'il n'en aura pas. Pour autant, le papa d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, veut aller de l'avant. Cela commencera-t-il par un couronnement ?