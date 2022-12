Harry perdu et déstabilisé par un texto très personnel de William : "J'aimerais savoir quoi faire"

La famille royale britannique va enfin pouvoir souffler un peu (en attendant le mois de janvier et la publication redoutée des mémoires du prince Harry.) Les derniers épisodes de la série Harry & Meghan sont enfin sortis, mettant fin aux craintes bien animées des Windsor, inquiets des révélations faites par le duc et la duchesse de Sussex. Ce scénario, Elizabeth II, Charles, Camilla, Kate et le prince William, l'ont déjà vécu au début de l'année 2021. A l'époque, Harry et Meghan avaient posé leurs valises dans un manoir de Los Angeles et avaient dit adieu aux obligations royales. Après plusieurs mois à subir un acharnement médiatique et à écouter les médias raconter une histoire qui n'était pas la leur, Meghan et Harry avaient choisi de parler en leur nom et de rétablir leur vérité. La fameuse interview à Oprah Winfrey.

C'est ainsi que Meghan Markle, prise d'un profond mal-être et de troubles psychiques qui lui faisaient envisager le pire, avait indiqué qu'elle regrettait de ne pas avoir été plus entourée et soutenue par la famille. Tout comme Harry et Meghan regrettaient que des craintes aient été émises par des membres du clan royal concernant la couleur de peau de bébé Archie. Ce déballage médiatique, les Windsor ne l'ont pas apprécié. William tout particulièrement apparemment. Ce dernier, dont la promesse faite à son frère avait été trahie, a donc voulu dire ses 4 vérités à son son frère par le biais d'un texto dont la réception a été captée en direct par les caméras de Netflix.

Sur les images, Meghan Markle est en pleine visio avec leur ami Tyler Perry, chez qui ils ont vécu six semaines à leur arrivée aux Etats-Unis, quand le prince Harry, soucieux, lui tend son téléphone portable pour lui faire lire un message tout juste reçu par son frère. La mine effarée et le "Wow" de Meghan parlent d'eux-mêmes. Le contenu du message n'est certes pas révélé mais les réactions sont suffisamment parlantes pour l'imaginer. Même le prince Harry semble désemparé par la situation : "J'aimerais savoir quoi faire" lance-t-il à Meghan Markle avant qu'elle ne vienne le réconforter et ne le prenne dans ses bras.

Un point de non retour

Si une cassure semble bel et bien avoir eu lieu pour les deux frères malgré un démenti affirmant le contraire (et pour lequel Harry n'a pas été consulté), cet épisode le confirme de l'intérieur. Eux, qui s'étaient fait la promesse de ne jamais se laisser faire par les services de presse de la monarchie, ont fini par être aux antipodes l'un de l'autre et se perdre de vue. Des retrouvailles ont eu lieu quelques semaines plus tard, lors des funérailles du prince Philip. Un rendez-vous dont ils se seraient bien passés mais au cours duquel William et Harry ont pu discuter, sans toutefois se comprendre. C'est donc résigné que le prince Harry a pris son billet retour pour retrouver sa petite famille à Los Angeles.