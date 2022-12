"L'argent avant la famille ?" : Cette question qui a plongé le prince Harry en plein malaise

A chacun sa soirée ! Ce 6 décembre, alors que le roi Charles, Camilla Parker-Bowles, Kate Middleton et le prince William donnaient une réception au palais de Buckingham, Meghan Markle et le prince Harry foulaient le tapis rouge de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York. Une apparition très attendue depuis le scandale créé par la sortie prochaine de leur série-documentaire Netflix.

Meghan Markle était d'ailleurs sublime dans une robe blanche aux épaules dénudées, création de Nicolas Ghesquière. Le sourire jusqu'aux oreilles, la duchesse de Sussex semblait on ne peut plus épanouie et prenait toute la lumière. Une attention particulière qui n'était sûrement pas pour déplaire à son époux le prince Harry. En arrivant à la soirée qui se déroulait dans l'effervescence de la Grosse Pomme, le couple a dû affronter le crépitement des flashs mais aussi certaines questions gênantes des journalistes.

Le Daily Mail rapporte notamment qu'au moment du photocall, une personne a eu l'audace de poser LA question qui brûle les lèvres de tout le monde : "Harry, fais-tu passer l'argent avant ta propre famille ?" La réponse à cette interrogation était bien sûr très attendue mais c'est par une pirouette magistrale que le papa d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, s'en est sorti : "Beaucoup trop de questions" a-t-il répondu le sourire aux lèvres. Ou comment garder la face en pleine polémique.

La colère gronde

Les rumeurs concernant la diffusion de la série Harry et Meghan allaient bon train jusqu'à ce que les trailers partagés sur les réseaux sociaux ne viennent confirmer les craintes du clan Windsor : oui, les Sussex comptent bel et bien évoquer leur passage au sein de la famille royale et ils ne semblent pas prêts à faire le moindre cadeau. Entre deux images de l'ex-actrice américaine en pleurs, Harry évoque son devoir de protéger sa femme et leurs enfants et la présence du racisme au sein de la firme.

Pour rappel, dans l'interview choc qu'il avait accordée à Oprah Winfrey en mars 2021, le couple avait évoqué les interrogations concernant la couleur de peau de leur futur enfant de la part de membres de la famille. Si à l'époque, ces révélations avaient fait scandale, on n'ose pas imaginer les dégâts que Meghan et Harry sont sur le point de provoquer avec cette sortie. A un mois de la publication des mémoires du prince Harry.