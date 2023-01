Camilla Parker-Bowles "tremblait" pour sa première rencontre officielle chez William, récit d'un jour primordial

Devenue reine consort depuis peu, Camilla Parker Bowles a été auparavant la maîtresse du prince Charles durant de longues années. Et si Diana, la princesse des coeurs jouit toujours d'une grande popularité auprès du peuple britannique, Camilla Parker-Bowles, elle, a toujours eu beaucoup de peine à décoller dans les sondages. Et les mots terribles de l'épouse de Charles III pour la mère de William et Harry restent en la mémoire de beaucoup. Elle l'avait à l'époque qualifiée de "créature stupide", comme le rapportait Andrew Morton dans son livre Diana : à la poursuite de l'amour.

Si la confiance et l'amour du peuple britannique sont difficiles à obtenir, Camilla Parker-Bowles s'y attèle néanmoins, semblant ne reculer devant rien. Il faut dire qu'elle est habituée à l'adversité. Et au sein de la famille royale, son intégration n'a pas non plus été des plus facile. Notamment auprès des deux fils de Charles, le prince William et le prince Harry. Ces deux-là ont mis du temps à l'accepter. Et lors de sa rencontre avec le désormais prince de Galles, époux de Kate Middleton, la reine consort "tremblait". C'est en effet ce que l'on découvre dans les pages de l'ouvrage de Philip Kyle Charles III (éd. Perrin).

Non, reste. C'est ridicule

En juin 1998, Camilla Parker-Bowles n'avait toujours pas été présentée aux fils de Charles. Lorsqu'elle entendait que l'un d'entre eux arrivé chez son père, elle préférait alors quitter rapidement les lieux. Il faut dire que tous deux, notamment Wiliam, s'étaient montrés réticents à la rencontrer. Mais un an après une première tentative, le roi a trouvé que c'était finalement le bon moment. "Non, reste. C'est ridicule", lui a-t-il alors conféré. Le fils aîné d'Elizabeth II rappela alors son fils pour lui confier que sa compagne était à la maison et lui demander si cela lui posait problème.

L'époux de Kate Middleton lui répondit que non, après avoir récemment laissé entendre qu'il était finalement prêt à cette rencontre tant redoutée. Ce 12 juin 1998, le prince Charles alla chercher Camilla, dans le bureau de son assistante, et lui dit : "Il est là, allons-y. Je vais t'emmener le rencontrer maintenant." En montant les escaliers vers l'appartement de William, "Camilla tremblait", apprend-on, consciente que ce dernier avait été le confident de Diana. Finalement, ils ont rapidement évoqué leurs centres d'intérêts communs comme les chevaux, la chasse et le polo. Et la reine consort en sortit soulagée. "J'ai besoin d'un verre", aurait-elle conclu avec humour.