Kate Middleton couverte de perles : hommage à Elizabeth II pour une sortie irréprochable avec William

Voilà maintenant deux mois que Sa Majesté la reine Elizabeth II est morte. Ses funérailles se sont tenues le lundi 19 septembre dernier à l'abbaye de Westminster à Londres. Depuis, les hommages à celle qui a honoré le pays pendant 70 ans se succèdent en Angleterre.

Ce samedi 12 novembre se tenait à l'Albert Hall de Londres le festival annuel du souvenir de la Légion britannique. De nombreux invités ont participé à cet événement dont le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak venu avec sa femme Akshata Murty et bien sûr les membres de la famille royale britannique dont le roi Charles III et sa femme Camilla Parker Bowles, reine consort, le prince William et sa femme Kate Middleton, princesse de Galles, le duc de Kent et la princesse Alexandra de Kent, la princesse Anne et son mari Sir Timothy Laurence ou encore le duc et la duchesse de Gloucester. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle, quant à eux, n'ont pas participé à l'événement.

Des bijoux que Kate Middleton porte avec élégance

Durant cette célébration, Kate Middleton, vêtue de noir, portait le colliers en perles et les boucles d'oreilles pendantes hérités de la reine Elizabeth II. Une belle manière de rendre hommage non seulement à elle mais aussi à la regrettée Lady Diana puisqu'elle avait elle-même arboré ces mêmes bijoux à certaines occasions. La défunte Lady Di et Kate Middleton ont d'ailleurs en commun d'avoir été et d'être toutes les deux, princesses de Galles. Ces bijoux ont été fabriqués à partir de perles offertes à Elizabeth II et son époux le prince Philip lors de leur mariage en 1947. Un an avant la naissance de leur fils Charles. Ces bijoux sont donc très symboliques pour la reine Elizabeth II qui les a portés à plusieurs reprises durant ses 70 ans de règne, jusqu'à son dernier souffle le 8 septembre dernier. Kate Middleton avait déjà porté le magnifique collier d'Elizabeth II lors de ses obsèques.

a à nouveau portés ce dimanche 13 novembre lors de la célébration de l'Armistice (Remembrance Sunday Service) à Londres.