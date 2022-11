Camilla Parker-Bowles violemment attaquée : sa sublime tiare au coeur du scandale

On ne refera jamais l'histoire. Et Camilla Parker-Bowles pourrait bien trouver cela dommage. Il y a plusieurs années, la femme qu'elle était voyait l'homme de sa vie, le prince Charles, désormais roi Charles III, en épouser une autre. Ce qui ne les a pas empêchés de continuer leurs petites affaires à renfort de coups de fil coquins et d'oeillades discrètes pendant les événements officiels. Pour beaucoup, Camilla est l'unique responsable de la séparation du couple et du malheur de l'ancienne princesse de Galles. Sa mort tragique dans un accident de voiture à Paris n'a rien fait pour apaiser l'animosité que beaucoup avaient déjà à son égard.

Au fil du temps, Charles et Camilla Parker-Bowles ont conquis une grande partie du public et gagné la confiance des plus méfiants. Mariés depuis 17 ans, les amoureux ont prouvé que leur amour était du solide et que les dégâts que leur romance a malheureusement causés n'étaient pas vains. Elizabeth II avait d'ailleurs fini par accueillir Camilla Parker-Bowles les bras ouverts, refusant un autre divorce dramatique au sein de la famille. Depuis la mort de la Souveraine, Charles et Camilla ont pris le relais, assurant les obligations royales qu'Elizabeth II honorait avec tant de grâce et de classe. Et dernièrement, ce n'est autre que le président de la République d'Afrique du Sud qu'ils ont accueilli à Buckingham.

La tiare du désespoir

Pour ce premier banquet d'État en tant que reine consort, c'est dans une magnifique robe bleue partiellement faite de dentelle que Camilla Parker-Bowles est apparue. Elle a pris la pose, tout sourire, aux côtés de son mari le roi Charles III et de Cyril Ramaphosa. Sa tenue était agrémentée de magnifiques bijoux, dont une tiare ayant appartenu à la reine Elizabeth, incrustée de saphirs. Mais ce détail n'a pas plu à tout le monde.