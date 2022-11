Charles III : Son couronnement gâché ? Sa santé lui joue déjà des tours...

Si le prince Charles a eu le temps de s'y préparer, impossible d'être tout à fait prêt à affronter la mort de sa maman. C'est pourtant le 8 septembre que ce triste jour est arrivé : à 96 ans, la reine Elizabeth II a tiré sa révérence. Une disparition causée par son âge avancé, un an et demi après le décès du prince Philip. Forcément endeuillé par cette perte, le prince Charles n'a pourtant pas eu le temps de prendre le temps justement. Comme le veut la monarchie, le nouveau roi est désigné automatiquement dès lors que la mort de son prédécesseur est annoncée. C'est ainsi que l'aîné d'Elizabeth II est devenu le roi Charles III.

Malgré le statut de roi dont il a automatiquement hérité, le roi Charles n'est pas encore couronné. Pas officiellement du moins. L'événement est prévu le 6 mai prochain, soit huit mois après la mort de la reine. Mais il se pourrait que la célébration ne se déroule pas comme prévu puisque comme l'indique le Daily Mail, le mari de Camilla Parker-Bowles n'est pas au top de sa forme depuis plusieurs mois et ce, malgré les grands sourires qu'il affiche lors de ses sorties officielles.

Charles III n'en donne pas l'impression mais il souffre de gros problèmes de dos assez handicapants et surtout "très douloureux" qui pourrait l'empêcher d'assurer son couronnement comme il l'avait prévu. En effet, chaque roi ou reine a la possibilité de choisir la couronne qui lui sera placée sur la tête. Charles III n'a pas hésité longtemps en optant pour celle qu'avait voulue sa regrettée maman. Mais la relique pourrait bien poser problème puisqu'elle mesure 30 centimètres et pèse 2,23 kilos. De quoi aggraver les pépins de santé auxquels a déjà droit Charles.

Le couronnement pourrait bien être en danger dans tous les sens du terme. Impossible de maintenir l'événement si Charles ne se sent pas d'assurer un rendez-vous aussi historique que rare. Au-delà de la santé du Souverain, l'autre question que tout le monde se pose est celle de la venue du prince Harry. Tout porte à croire que le duc de Sussex ne sera pas présent pour épauler son père. Le 6 mai n'est autre que l'anniversaire du petit Archie. Et entre temps, Spare, mémoires du prince Harry, sont attendues en librairies. Un récit qui fait trembler la monarchie et dont le roi Charles III en a déjà sûrement plein le dos...