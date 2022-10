Roi Charles III : La date de son couronnement enfin officialisée... entre surprise et offense pour son petit-fils Archie !

Le prochain grand rassemblement de la famille royale britannique ? Ce mardi 11 octobre, la date du couronnement officiel du roi Charles III a été officiellement révélée par une story sur Instagram : le 6 mai 2023 ! Une date qui a créé la surprise parmi les admirateurs et les connaisseurs de la famille royale : depuis la mort d'Elizabeth II, tout le monde annonçait en effet que le nouveau monarque choisirait le 2 juin 2023 pour rendre un hommage à sa mère, elle-même couronnée le 2 juin 1953, 70 ans auparavant.

Volonté de se détacher de sa mère ou au contraire de garder sa date intacte pour un bel hommage ? Nul ne le sait pour le moment mais il semblerait que le roi Charles ait de toute façon une volonté d'imposer sa marque sur la monarchie : le communiqué précisait en effet officiellement que la reine consort Camilla serait bien présente à ses côtés.

Son fils et héritier, le prince William, qui semble déjà travailler en binôme avec lui, pourrait également tenir un rôle très important le jour J. Un rôle que lui-même n'a pas pu tenir lorsque sa mère avait été couronnée : à l'époque, il n'avait que 5 ans ! Autre différence avec le couronnement de sa mère, le roi Charles III ne devrait pas vivre une cérémonie en grande pompe, préférant sans doute un moment entouré de sa famille sans l'énorme faste du Jubilé ou des obsèques de la reine Elizabeth II.

Une date qui ne devrait pas plaire au prince Harry...

S'il sera très certainement entouré de sa famille pour ce grand moment (pour lequel il se prépare depuis le début de sa vie !), on ignore si son fils cadet, le prince Harry, avec qui les relations sont encore froides, sera bien présent quant à lui. Et pour une raison simple : le 6 mai 2023, le fils aîné de celui-ci, Archie, aura 4 ans !

Camouflet pour son petit-fils ou volonté de l'intégrer à la famille royale, lui qu'il n'a quasiment jamais rencontré ? Les prochains mois nous le diront, mais cela ne devrait pas jouer en faveur d'une réconciliation entre le père et le fils, qui ont du mal à se parler depuis le départ précipité du prince Harry et de sa femme, Meghan Markle, vers les Etats-Unis fin 2019. Et pire encore, depuis l'interview polémique avec Oprah Winfrey, dans laquelle il avait ouvertement critiqué la famille royale.

Pourtant, celui-ci semblait en pleine reconquête de la famille royale ces derniers jours. Resté en Grande-Bretagne tout le temps de la période de deuil en hommage à sa grand-mère, il avait même multiplié les gestes de réconciliation vers son père depuis son retour en Californie.

En effet, il ferait notamment tout son possible pour retravailler ses mémoires, censées sortir à la fin de l'année, et qui pourraient contenir des critiques envers son père et sa belle-mère, la reine consort Camilla. De même pour la série Netflix, prévue avec sa femme Meghan Markle, qui attaquerait une nouvelle fois l'institution et qu'il tenterait de faire annuler. Alors, le verra-t-on enfin au premier rang derrière son père, avec son fils Archie sur les genoux ? Rien n'est moins sûr !