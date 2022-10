Prince William : Cette grosse somme d'argent qu'il va recevoir de son père, Charles III

Il ne lui a fallu que quelques heures après son accession au trône pour l'annoncer officiellement : que ce soit pour son titre de duc de Cornouailles ou de prince de Galles, le roi Charles III laissait tout à son fils, le prince William, son héritier déjà duc de Cambridge. Peu étonnant, lorsque l'on sait à quel point cette famille aime les héritages et la continuité. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que c'est en réalité un immense cadeau !

En effet, le mari de Kate Middleton devient grâce à lui le plus grand propriétaire terrien du pays, entre le duché de Cambridge, celui de Cornouailles et le pays de Galles. Un immense domaine qui couvre plus de 23 comtés et qui vaut près d'1,2 milliard de livres chaque année, dont 345 millions viennent directement de Cornouailles !

Un chiffre énorme, dont une partie est puisée directement de la poche de son père, Charles III, pour son manoir adoré d'Highgrove qui se situe en Cornouailles, non loin de la résidence privée de la nouvelle reine consort Camilla. Une propriété qu'il adore et dans laquelle il aimait passer ses week-ends lorsque ses fils étaient enfants avec Lady Diana. Et qu'il rejoint à chaque fois que les choses sont difficiles : après l'enterrement, c'est là qu'il est allé se ressourcer au calme, loin de l'agitation londonienne.

Un manoir du XVIIIème siècle qui lui coûte très cher : 700 000 euros d'impôts par an, qu'il devra payer à son fils en rente, tout comme tous les habitants de son domaine. Bien sûr, tous les impôts n'iront pas dans la poche du futur héritier au trône mais celui-ci ne devrait plus vraiment avoir à s'inquiéter !

Un beau cadeau que le prince William a déjà commencé à assumer : nouveau prince de Galles, un titre réservé au fils aîné du souverain mais quelque peu contesté, il s'est déjà rendu dans la province pour y rencontrer les habitants. Ira-t-il jusqu'à apprendre le gallois, comme l'avait fait Charles ? On ne le sait pas encore, mais il devrait s'investir dans ce nouveau rôle. Tout comme Kate Middleton, bien sûr : la jeune femme, qui récupère le titre après sa belle-mère Lady Diana, a déjà assuré qu'elle assumerait ce nouveau rôle.