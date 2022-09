Kate Middleton : Premier engagement solo depuis les funérailles, la princesse impressionne en look marin

Reine, pas encore... Mais princesse du style, c'est déjà le cas ! Ce mercredi 29 septembre, Kate Middleton était de sortie non loin de son nouveau cottage, pour une rencontre très particulière. La nouvelle princesse de Galles recevait en effet les marins de la Royal Navy au château de Windsor. Et comme toujours, son look était étudié à la perfection !

Vêtue d'un chemisier blanc Holland Cooper, la jeune femme de 40 ans avait agrémenté sa tenue d'un tailleur Alexander McQueen bleu marine parfaitement adapté à la situation... qui lui donnait presque l'air de faire partie de la Marine, elle aussi !

Rayonnante et souriante, la jeune femme a comme d'habitude parfaitement tenu son rôle avec ses invités et a profité de leur visite pour en apprendre plus sur leur rôle et leur travail au quotidien. Il faut dire qu'elle est la marraine de leur navire, le HMS Glasgow, depuis juin 2021.