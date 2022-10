Diaporama : Prince William : Cette grosse somme d'argent qu'il va recevoir de son père, Charles III

13 / 20

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, lors de la cérémonie de l'ordre de la Jarretière à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Cette année pour la première fois Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, a été investie comme nouveau chevalier de l'ordre de la Jarretière par la reine et a pu participer à la procession au côté du prince Charles. Londres, la 13 juin 2022.

Members of the Royal Family during the Order of the Garter ceremony at St George's Chapel, Windsor Castle. This year for the first time Camilla Parker Bowles, Duchess of Cornwall, was invested as a new Knight of Garter Day by the Queen and was able to participate in the procession alongside Prince Charles. London, June 13, 2022. © Purepeople BestImage