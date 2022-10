Meghan et Harry volontairement exclus : face à la photo brutale, le couple réplique !

La fin de la période de deuil d'Elizabeth II, dont la disparition le 8 septembre a suscité émoi et bouleversement au sein de la couronne britannique, laisse place à la réorganisation de la famille royale. Au-delà des changements de statuts en raison de l'avènement de Charles III, la place de son fils cadet Harry, et de son épouse Meghan Markle ne cessent de faire couler de l'encre. Il y a les suppositions et il y a les actes : Buckingham Palace a clairement envoyé un message en dévoilant une nouvelle photo officielle des Windsor sur laquelle ne figure pas le couple Sussex si controversé.

Sur l'image dévoilée par Buckingham Palace, se tiennent le roi Charles III et son épouse Camilla Parker Bowles ainsi que la princesse Kate et le prince William. Un cliché qui a été pris en amont de la réception organisée pour les dignitaires mondiaux la veille des funérailles de la reine, un événement au cours duquel Harry et Meghan ont pas été "désinvités". Officiellement, c'est parce qu'ils ont mis un terme en 2020 avec leur installation aux Etats-Unis à leurs obligations envers la famille royale pour mener une existence financièrement indépendante, n'utilisant plus leurs prédicats d'altesse royale.

D'après Richard Kay, expert en royauté britannique, ce portrait officiel diffuse un message, Harry et Meghan sont comme radiés du coeur de la famille royale : "il y a un nouvel ordre royal qui tourne autour de quatre personnes, pas six." Chaque détail a son importance, la photographie a été prise alors que Meghan et Harry étaient bien présents en Grande-Bretagne, ils n'ont pas été conviés donc volontairement. On aurait pu attendre que les Sussex soient repartis aux Etats-Unis où ils vivent avec leurs enfants Archie et Lilibet, mais l'image vient d'un moment où ils ont été délibérément exclus, plus de retour en arrière n'est possible. Un signal de plus sur l'éloignement effectif de Harry de sa famille, chacun a choisi son camp.