Diaporama : Prince Harry : Cette "ligne rouge" à ne pas dépasser avec son père Charles, une bombe qu'il pourrait bien déclencher...

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale britannique lors du rassemblement militaire "Trooping the Colour" (le "salut aux couleurs"), célébrant l'anniversaire officiel du souverain britannique. Cette parade a lieu à Horse Guards Parade, chaque année au cours du deuxième samedi du mois de juin. Londres © BestImage

Le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles, la princesse Anne, Sir Timothy Laurence, le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Dominic Lipinski / PA via Bestimage © BestImage, Dominic Lipinski

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale britannique lors du rassemblement militaire "Trooping the Colour" (le "salut aux couleurs"), célébrant l'anniversaire officiel du souverain britannique. Cette parade a lieu à Horse Guards Parade, chaque année au cours du deuxième samedi du mois de juin. Londres, le 9 juin 2018. © BestImage

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne, isla Phillips, James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019. © BestImage

Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

