"Il prend tout ça contre lui" : Le prince William "trahi" et "déçu" par Harry, la réconciliation impossible

A le voir, souriant, avec sa femme, son père, ou main dans la main avec sa petite Charlotte, on ne se douterait pas que le prince William vient d'être très vivement attaqué dans un documentaire Netflix sorti ce jeudi ! Invité, comme toute la famille, à venir assister au concert Together at Christmas Carol, organisé par Kate Middleton, le fils aîné du roi Charles a parfaitement tenu son rôle devant ses beaux-parents, sa belle-soeur Pippa et ses cousines Zara, Eugenie et Beatrice.

Mais en coulisses, le fils aîné du roi Charles serait bien plus touché que ce qu'il montre au public. Furieux, selon les experts royaux interrogés par le Daily Mail, de tout ce que son frère a raconté aux caméras de Netflix, il se sentirait surtout "extrêmement trahi" de voir Harry agir de cette manière. Et selon la toujours bien informée Katie Nicholl, le mari de Kate Middleton prendrait "le reportage très personnellement".

"Les deux frères n'ont désormais plus aucune chance de se réconcilier", a-t-elle complété, une conclusion qui semble désormais logique pour tous les fans de la famille royale, au vu des attaques virulentes du cadet de la famille. Accusant son clan d'avoir refusé d'aider sa femme lorsqu'elle était au plus mal, il n'a pas hésité à asséner que tous avaient menti pour protéger William et non lui.

Mais l'une des séquences les plus fortes concerne la dernière réunion qui a rassemblé les frères, leur père et la reine Elizabeth II, pendant laquelle son frère se serait mis à hurler sur lui, excédé de le voir réclamer une sortie partielle de la famille royale. Bien sûr, entravé par la politique de la famille royale, l'aîné de la famille ne pourra pas répondre à cette attaque directe, mais on imagine que tout cela doit bouillir en lui !

William déjà très déçu

Il faut dire que le prince William avait déjà été très choqué que son frère ose diffuser dans la première partie de ce reportage un extrait d'une interview à la BBC très controversée de Lady Diana, dans laquelle elle avait été piégée pour révéler tout le mal qu'elle pensait de Charles.

Fragile psychologiquement durant toute cette période, la jeune femme avait été manipulée par un journaliste, un geste pour lequel la chaîne s'est récemment excusée auprès des deux frères. Triste de voir sa mère aussi mal, le fils aîné de Diana avait demandé que cette interview ne soit plus jamais montrée, une demande que son frère a purement et simplement balayée de la main...