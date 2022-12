Kate Middleton sublime dans son long manteau : unité familiale pour le concert de Noël à Westminster

Pour la première fois, ce jeudi 15 décembre,Kate Middleton et le prince William célèbrent les fêtes de fin d'année sans la reine Elizabeth II, décédée en septembre dernier. Et si la famille royale se remet doucement de la mort de la monarque, la princesse de Galles n'a pas vraiment le temps de se laisser abattre puisqu'à la suite de cet événement tragique, elle a hérité d'un nouveau devoir royal, celui de présenter le concert de Noël interprété par l'Abbey Choir à Westminster.

Ce jeudi soir, Kate Middleton a fait son arrivée à l'abbaye de Westminster dans un look à la fois très chic et glamour, composé d'un long manteau près du corps de couleur bordeaux, assorti à sa pochette, ses gants ainsi que sa paire d'escarpins. Sans oublier ses sublimes cheveux ondulés, qui sont venus rajouter de l'élégance à son style.

Une ambiance apaisée

Si certains voient en cette grande soirée de Noël une contre attaque de la part de la famille royale envers le prince Harry et Meghan Markle qui ont sorti ce jeudi les trois derniers épisodes de leur documentaire Harry & Meghan sur Netflix, il est certain que Kate Middleton a reçu de très nombreux soutiens de la part de la Firme. Les princesses Beatrice d'York, accompagnées de leurs maris, mais aussi Zara et Mike Tindall ainsi que Sophie de Wessex étaient présents. Le roi Charles III était également là accompagné de la reine consort Camilla. Kate Middleton a également pu compter sur le soutien de ses parents Carole et Michael Middleton ainsi que sur celui de sa soeur Pippa venue avec son mari James Matthews.

Sans oublier bien sûr le prince William et leurs enfants George, Charlotte qui ont fait le déplacement pour encourager la mère de la famille dans cette lourde tâche. Charlotte était assortie à sa maman et George à son papa. C'est donc une ambiance festive et chaleureuse qui semble régner ce soir au sein de la famille royale, l'esprit de Noel étant un vecteur de partage et de communion très puissant. Et la famille en a bien besoin, puisque Netflix diffuse en ce moment-même une série dans laquelle le prince Harry et Meghan Markle s'en prennent directement à eux. Trois nouveaux épisodes sont d'ailleurs disponibles sur la plateforme de streaming depuis ce matin.