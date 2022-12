Harry, William, Elizabeth et Charles : Cri, mensonge, déception... Les coulisses chaotiques de leur ultime entrevue

De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas que le peuple et les médias britanniques ont fini par franchir concernant le prince Harry et son épouse Meghan Markle. A l'époque, enceinte de leur premier enfant Archie, la duchesse de Sussex devient la cible de remarques racistes, d'attaques sexistes et misogynes et même de menaces de mort, campagne de haine amplifiée par les réseaux sociaux. Loin de recevoir le soutien du clan royal comme elle l'avait déjà raconté dans une interview à Oprah Winfrey, Meghan Markle a perdu le contrôle et s'est retrouvée enrayée dans une machine contre laquelle elle ne pouvait rien. Seul possibilité d'y échapper : que le couple prenne ses distances avec la monarchie et quitte le Royaume-Uni.

En officialisant cette décision sur leur compte Instagram, Meghan Markle et le prince Harry ont déchaîné la colère des Windsor pour qui la communication est une étape à ne pas négliger pour ne pas montrer la moindre faille dans le système. Une réunion de crise, à laquelle la duchesse de Sussex n'a pas été conviée, a été organisée dans la résidence de Sandringham, d'ordinaire privilégiée pour les retrouvailles familiales de Noël, avec le prince Harry, son frère William, Charles III, toujours prince à l'époque, et la reine Elizabeth II. Une entrevue loin d'être décisive et efficace mais que le duc de Sussex n'oubliera jamais puisqu'il n'a pas été reçu comme il l'attendait.

Cinq options s'offraient alors à lui, parmi lesquelles le retrait définitif de la monarchie. Ce que n'a pas choisi Harry : "C'était terrifiant de voir mon frère me hurler dessus, mon père mentir et ma grand-mère, tranquillement assise, en train d'assister au spectacle. [...] J'ai pris l'option 3 : avoir notre indépendance tout en continuant de supporter la reine dans certains devoirs. Je me suis rapidement rendu compte qu'on ne pouvait ni débattre ni discuter", confie-t-il dans le documentaire Harry & Meghan. En quittant Sandringham, rien n'avait été clairement acté ou décidé. Le choix de Harry était pourtant bel et bien fait.

Un départ sous tension

Meghan Markle et le prince Harry ont mis les voiles direction le Canada où ils se sont installés dans un manoir en bord de lac. Un semblant de nouvelle vie qui a jeté un grand froid sur leurs relations avec le reste du clan Windsor. Revenu une semaine au Royaume-Uni pour des adieux officiels, le couple a croisé une dernière fois les regards de Charles, Camilla, Elizabeth II, Kate et William. Des derniers instants plutôt froids qui ont néanmoins signé leur délivrance. A peine la messe de famille terminée que Meghan et Harry ont sauté dans un avion pour retrouver leur fiston en Amérique. La fin d'un chapitre et le début d'un autre.