Harry & Meghan : Le prince William explique pourquoi il ne regardera "jamais" ce documentaire

Les télévisions de l'Adelaide Cottage sont-elles équipées d'un abonnement Netflix ? Sans doute. Pour autant, Kate Middleton et son époux le prince William ne devraient pas appuyer sur le bouton "play" en voyant passer les trois premiers épisodes de la série documentaire évènement Harry & Meghan... ni maintenant, ni pour la suite des aventures, qui seront disponibles sur la plateforme dès le 15 décembre prochain. Un ami du couple l'assure : personne ne donnera de crédit à ce projet signé Liz Garbus à la maison.

William a dit qu'il ne regarderai jamais ce documentaire

Dans les colonnes du Sunday Times, plusieurs proches de la princesse et du prince de Galles ont accepté de prendre la parole. "William a dit qu'il ne regarderait jamais ce documentaire et je sais qu'il ne le fera effectivement pas", explique un ami du souverain. "Cette affirmation est tout à fait correcte", ajoute une autre personne. En lieu et place, le papa de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, préfèrerait "regarder en direction du futur" plutôt que de s'appesantir sur le passé, et "se mettre au travail", qu'importe les projets qui lui tiennent à coeur en ce moment.

Une trêve de Noël ?

Le prince William rate pourtant quelques grands moments, et quelques tacles savant assénés par son petit frère le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Le couple Sussex explique notamment avoir été manipulé et avoir menti lors d'une interview vidéo, accordée en 2017, dans laquelle ils évoquaient leurs fiançailles. Ils avaient notamment assuré que Meghan avait été accueillie comme une reine au sein de la famille royale d'Angleterre. "Sa famille m'a accueillie à bras ouvert. Catherine [Kate Middleton, NDLR.] a été extraordinaire, soulevait l'ancienne héroïne de la série Suits, sous pression. Oui, exceptionnelle. Tout comme William." Bien qu'il suivent de près les gros titres qui sortent à la suite de cette série documentaire, Kate et William auraient prévu de faire parvenir quelques cadeaux à Archie et Lilibet pour les fêtes de fin d'année. Un miracle de Noël, semble-t-il...