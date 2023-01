Kate Middleton et William en chute libre, les attaques d'Harry ont porté leurs fruits...

Kate et William ont-ils fait quelque chose de mal ? A priori non. Si toutes leurs sorties et apparitions publiques sont, en règle générale, applaudies et grandement scrutées par le public et les fans de la royauté, leur cote de popularité n'est plus aussi bonne qu'il y a encore quelques semaines. D'après un sondage YouGov publié par le journal New Zealand Herald, leur gloire en a pris un sacré coup.

Au troisième trimestre 2022, ils étaient à 66% pour Kate Middleton et 65% pour son mari le prince William. Désormais, la cote de popularité de la duchesse ne s'élève qu'à 50% contre 49% pour William, les "chiffres les plus bas jamais enregistrés pour ce duo depuis le début des sondages en 2011." Un coup dur qui serait le fruit des nombreuses révélations explosives du prince Harry à leur sujet.

Une courbe bientôt inversée ?

Depuis le début des attaques du prince Harry et de Meghan Markle (les hostilités ont débuté dans le documentaire Harry & Meghan diffusé sur Netflix), la famille royale britannique n'a qu'une seule idée en tête : faire comme si de rien n'était et agir comme à son habitude, unie comme jamais, sans prêter attention à tous les commentaires qu'ils peuvent entendre. Un défi compliqué qu'ils ont néanmoins relevé avec brio à chacune de leurs apparitions.

Kate Middleton a toutefois montré une petite mine lors d'une sortie privée. La duchesse de Cambridge, en route pour aller chercher ses enfants à l'école, est apparue au volant de sa voiture la mine sombre et très fatiguée, sans doute contrariée par toutes les confessions faites par son beau-frère. Ce dernier avait notamment appuyé la version de Meghan Markle concernant sa brouille avec la princesse de Galles avant leur mariage, affirmant que la maman de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, avait bien fait pleurer sa compagne qu'il avait retrouvée en sanglots par terre en rentrant un soir à leur domicile. Une version face à laquelle Kate Middleton n'a malheureusement eu aucun moyen de répliquer...