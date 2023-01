Kate Middleton et William, plus solides que Harry : ils font passer un message fort au duc de Sussex

Dans la famille royale britannique, une règle est d'or : "Never complain, never explain" ("Ne jamais se plaindre, ne jamais commenter" en français, ndlr). Depuis que le prince Harry a ouvert les vannes des critiques sur le clan Windsor après la mort de sa grand-mère la reine Elizabeth II, il ne semble plus pouvoir s'arrêter et il frappe fort. Très fort. A tel point que Kate Middleton serait brisée de constater le manque d'empathie et de discrétion de ce beau-frère avec qui elle a pourtant tout partagé pendant des années depuis son entrée au sein du clan royal.

Si le silence est d'or, difficile pour Kate Middleton de dissimuler son désarroi. Aperçue au volant de sa voiture pour aller chercher George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans) à l'école, la princesse de Galles peinait à masquer sa peine. Un coup de mou bien révolu. Ce jeudi 12 janvier, c'est un vrai soleil qui a fait son apparition. Le grand sourire, devenu mythique, de la duchesse a fait son grand retour, celui du prince William également. Le couple a tout donné pour l'inauguration officielle du nouveau Centre hospitalier Royal University Hospital de Liverpool.

Kate Middleton avait opté pour une robe longue bleu marine en laine de la marque Cefinn, ajustée à la taille par une fine ceinture en cuir, des escarpins bleus en suédine Gianvito Rossi et un long manteau à carreaux verts des plus élégants créé par Holland Cooper. Une magnifique ambassadrice de la famille royale dont elle peut être fière.

Les Windsor plus unis que jamais !

Si la meilleure défense est l'attaque en règle générale, très peu pour la famille royale. Alors pas de coups bas ou de confidences à espérer de leur côté, les Windsor préfèrent encaisser, faire front ensemble, main dans la main, pour ne pas donner du crédit aux dires du prince Harry. En décembre dernier déjà, après la diffusion du documentaire Harry & Meghan sur Netflix, un communiqué officiel de Buckingham avait été diffusé, indiquant que contrairement à ce qui était prévu, Charles III et Camilla Parker-Bowles seraient présents au côté de Kate et William lors du concert Together at Christmas. Si tous sont sans doute touchés par les propos de Harry, les Windsor sont formels : rien ne les détruira.