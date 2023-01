Kate Middleton brisée : Traits tirés, mine sombre... Première sortie discrète depuis les révélations

Comme toutes les pièces rapportées au sein de la famille royale britannique, Kate Middleton a dû faire ses preuves et montrer à tous qu'elle était digne de confiance. Elle s'est ainsi mis la reine Elizabeth II et le prince Harry, le frère de son mari William, dans la poche. Avec le duc de Sussex, la complicité ne faisait aucun doute. A les voir rire et passer autant de temps tous ensemble, Kate, William et le prince Harry s'étaient plus que bien trouvés. Mais il a suffi d'une rencontre pour que le statut de leur relation ne soit bouleversé à tout jamais.

La présence de Meghan Markle, la vie de couple et de papa de Harry a éloigné tout ce petit monde. Il faut d'ailleurs croire que toute cette belle entente n'était qu'une apparence à en croire les multiples révélations du père d'Archie et Lilibet, âgés de 3 ans et 1 an, dans ses mémoires. S'il s'en prend évidemment à son frère, il n'épargne pas non plus sa belle-soeur. Il n'y va pas de main morte et Kate Middleton, malgré toute l'indifférence dont elle peut faire preuve en public, en tant que membre de la famille royale, n'arrive plus à faire semblant.

Le Daily Mail a publié un cliché de la princesse de Galles derrière le volant de sa voiture, en route pour aller chercher ses enfants à l'école ce mercredi 11 janvier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son visage, dénué de tout maquillage, est la preuve que la période est compliquée à traverser pour la duchesse de Cambridge. Les traits tirés, la mine sombre, Kate maintient le cap mais pas dans la joie et la bonne humeur qu'on lui connaît d'habitude. Elle accuse le coup après avoir encaissé les critiques.

Le prince Harry pas tendre avec Kate Middleton

Entre la grosse dispute au sujet des tenues de demoiselles d'honneur, le caractère apparemment un peu nerveux de la duchesse de Cambridge, son manque de soutien envers Meghan, les secrets de leur mariage au cours duquel le prince William aurait été éméché, c'en est trop pour Kate Middleton, rincée par les coups bas et les attaques incessantes du couple à son égard et à l'égard de toute la monarchie. Espérons pour Harry et Meghan que la duchesse n'ait pas un jour l'occasion de publier ses mémoires. La vengeance risque d'être terrible.