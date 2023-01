Naissance d'Archie : Poulet, gaz hilarant et photo de Diana... les détails saugrenus du prince Harry

Vous n'auriez jamais pensé en savoir autant sur les membres de la famille royale d'Angleterre. Peut-être, même, auriez-vous préféré ignorer quelques détails. Mais que voulez-vous ? En rédigeant ses mémoires, intitulés Spare, le prince Harry a tenu à parler à coeur ouvert. C'est ainsi que le jeune papa raconte les naissances de ses deux enfants, Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, sans rien oublier des prouesses de sa chère et tendre épouse Meghan Markle.

On savait que le prince Harry était relativement détendu le jour de la naissance de Lilibet, et qu'il avait carrément demandé à ce que la première chose que sa fille voit en ouvrant les yeux soit son visage à lui. Pour Archie, en revanche, le souverain était légèrement plus stressé. "Meg était tellement calme, se souvient-il. Je l'étais aussi. Mais il n'y avait que deux manières d'améliorer mon état. Premièrement : du poulet de chez Nando's, que nous ont ramené nos garde-du-corps. Deuxièmement : une cartouche de gaz hilarant qui était positionnée derrière le lit de Meghan."

Seigneur, le mari a tout consommé.

Avant que le travail n'approche à sa fin, Meghan Markle, prise en charge par le Portland Hospital de Londres en mai 2019, faisait des exercices sur une balle géante de couleur violette. Son mari avait disposé, dans la pièce, des bougies électriques ainsi qu'une photographie de sa mère, Lady Diana, princesse des coeurs. Le gaz hilarant consommé par le prince Harry est du protoxyde d'azote, communément utilisé pour soulager la douleur. Quelle ne fut pas la surprise de l'infirmière, en rejoignant le couple, en constatant que la cartouche destinée à Meghan était vide. "Je pouvais voir la pensée naître progressivement dans son esprit, raconte-il. Seigneur, le mari a tout consommé. 'Désolé', ai-je doucement dit."

Fort de son expérience, le prince Harry a soigneusement évité de prendre quoi que ce soit le jour de la naissance de la petite Lilibet, en juin 2021. Et pour cause : "Cette fois, je n'y ai pas touché parce qu'il n'y en avait pas", assure-t-il. Le personnel médical avait, peut-être, eu vent de son passif !