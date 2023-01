Naissance de Lilibet : le prince Harry en dit beaucoup plus, détails sur cette journée si exceptionnelle

Le prince Harry promettait de nombreuses révélations, en annonçant la parution de ses mémoires. Il ne mentait pas. Alors que Spare, son ouvrage, ne sort que le 10 janvier 2023, de nombreuses pages ont déjà fuité par erreur en Espagne... et elles comportent un nombre incroyable de détails savoureux. On en apprend, notamment, davantage sur la première fois du duc de Sussex avec une femme plus âgée, on découvre également quelques détails curieux à propos du pénis du prince Harry. Mais ces quelques pages sont aussi l'occasion d'évoquer des choses plus sérieuses. Notamment sur la paternité, rôle qui tient particulièrement à coeur à l'époux de Meghan Markle.

On savait que ce serait une fille

Mariés depuis le 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry ont eu deux enfants. Aujourd'hui, Archie a 3 ans et Lilibet, la petite dernière, a célébré son premier anniversaire en juin dernier. Comme on peut le lire dans le livre Spare, ces deux accouchements ont été très différents. Le premier était tellement stressant que le duc de Sussex aurait consommé du gaz hilarant pour calmer ses nerfs. Pour le deuxième, en revanche, le jeune papa se serait senti investi d'une mission. "Quand les docteurs ont dit que c'était une question de minutes, j'ai dit à Meghan que je voulais que la première chose que le bébé voit soit mon visage, explique-t-il. On savait que ce serait une fille. Elle m'a dit oui et m'a serré la main."

C'est ainsi que le prince Harry a assisté les équipes médicales et a aidé Meghan à accoucher de Lilibet. Il a ensuite posé le bébé sur son épouse pour un joli moment de peau à peau. La duchesse n'aurait, alors, "jamais été aussi amoureuse" de lui qu'à ce moment-là. A propos de bébés et de grossesse, Harry confirme dans Spare une rumeur qui rôde depuis de nombreuses années : celle qui disait queMeghan Markle et lui avaient volé la vedette à la princesse Eugenie, le jour de son mariage, en annonçant qu'ils attendaient leur premier enfant. C'était donc vrai ! La raison de ce geste un brin maladroit ? Le couple s'apprêtait, à la fin 2018, à partir en tournée en Australie et cette journée réunissait le plus grand nombre de membres de la famille royale en un même lieu. Certains étaient repartis avec un "large sourire", notamment le roi Charles III... d'autres n'ont, évidemment, pas plus apprécié que ça.