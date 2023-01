Prince Harry, sa première fois "humiliante" avec une femme mûre : "Elle m'a donné une tape sur les fesses"

Qui n'a jamais voulu connaître les détails de la première fois de quelqu'un ? On a tous une part de curiosité qui nous pousse à vouloir tout savoir de chacun. Alors autant dire que quand ça concerne un prince, Harry de Sussex qui plus est, le curseur est placé encore un peu loin sur l'échelle du "On veut tout savoir". Ça tombe bien puisqu'en ce moment, le frère du prince William n'est pas avare en confidences. Outre les révélations qu'il a faites sur sa vie avec Meghan Markle et sur les actes pas toujours bienveillants (d'après lui) des membres de la famille royale, il s'apprête à tout dévoiler ou presque de son intimité.

Le Daily Mail est en mesure d'affirmer que le prince Harry ne cachera rien de sa première fois avec une femme plus âgée dans ses mémoires, Spare, publiées le 10 janvier prochain. Et autant dire que ceux qui souhaitent des détails vont être servis ! Harry était âgé de 17 ans quand il a fait l'amour pour la première fois. Un moment généralement inoubliable pour chacun mais qu'Harry ne garde pas forcément en tête pour de bonnes raisons.

Au programme, pas de dîner aux chandelles ou de date au cinéma. C'est dans un pub "très fréquenté" que la rencontre impromptue a eu lieu. Harry affirme que la femme en question, dont il ne dévoile pas l'identité si tant est qu'il l'ait déjà connue, le traitait comme "un étalon". Le prince Harry se souvient que leur rapport a eu lieu à l'extérieur du pub, "dans un champ situé juste derrière l'établissement" : "C'était très rapide. A la fin, elle m'a donné une tape sur les fesses et m'a laissé partir. Une de mes erreurs a été de le faire dehors, à la vue de tous. Si ça se trouve, quelqu'un nous avait vus."

Une expérience humiliante

Le prince Harry effacerait bien de sa mémoire cette rencontre, "expérience humiliante" selon lui. D'autant plus qu'il aurait été surveillé de près, au même moment, par un garde du corps "à la mine grave et au regard sombre" envoyé par son père pour "connaître la vérité" : "J'étais persuadé qu'il faisait référence à la perte de ma virginité."

Il n'en était finalement rien. A l'époque, le prince Charles a vent de certains comportements de son cadet. Le futur roi aurait notamment entendu que le prince Harry consommait de la drogue. Des faits que seraient donc venu confirmer (ou non) en personne le fameux garde du corps de Charles et qui serait rentré bredouille de mission, Harry affirmant que les rumeurs n'étaient "que des mensonges."