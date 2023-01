"Il m'a jeté sur le sol" : Le prince William violent avec son frère Harry ? Cette altercation qui aurait mal tourné

Les esprits, entre les pro-famille royale et les pro-Harry, commencent à s'échauffer ! Cinq jours avant la sortie des mémoires du fils cadet du roi Charles (Spare, attendues le 10 janvier), tous les fans de la monarchie britannique attendent la moindre information sur cet ouvrage ultra confidentiel avec appétit. Et sans surprise, l'extrait qui en a été dévoilé ce jeudi dans les médias britanniques devrait alimenter les débats : dans celui-ci, le prince Harry raconte que son grand frère William s'en serait pris à lui physiquement.

La scène se serait déroulée en 2019, au Nottingham Cottage. A l'époque, les tensions commencent à s'agrandir entre le prince William, qui a décidé de suivre le chemin de sa famille, et le prince Harry, qui a déjà compris que celui-ci ne lui conviendrait pas. Et les deux frères décident de se voir tous les deux, pour discuter de leur relation qui semble s'effondrer peu à peu.

Mais la discussion s'envenime vite, selon le cadet : alors que celui-ci explique à son frère qu'il ne supporte plus d'être le cadet, il tente de lui expliquer que ce que William croit être de l'aide n'en est pas. Et l'accuse de "renseigner la presse sur lui et sa femme Meghan". Soudain, tout bascule : arrivé déjà plutôt remonté, l'aîné de la famille aurait attrapé son frère par le col, brisant son collier et l'aurait jeté à terre, sur la gamelle du chien.

Meghan Markle , "difficile et malpolie"

Le prince Harry, très en colère, lui aurait alors demandé de sortir et aurait refusé d'accepter ses excuses. Selon lui, cependant, il n'en aurait pas parlé tout de suite à sa femme Meghan, qui aurait fini par voir les marques dans son dos et en aurait été "terriblement triste", mais "pas surprise ni en colère". Dans l'extrait, Harry rapporte également que durant leur échange, le prince William aurait asséné à son frère que sa femme était "difficile" et "malpolie".

Une scène violente qui peut sembler plausible aux experts de la famille royale, puisque le prince William est plutôt connu pour son caractère sanguin, un caractère qu'il tient de son père le roi Charles. Mais, une nouvelle fois, difficile de savoir où se situe vraiment la vérité, puisque l'aîné de la famille ne s'exprimera pas sur les affaires privées, fidèle à la devise de sa grand-mère, Never Explain, never complain.

Et devrait également garder le silence à la sortie du livre de son frère, dont les premiers échos font état d'un véritable ouvrage à charge contre lui. En effet, l'on murmure que si le prince Harry a tenté de sauvegarder le peu de relations qu'il entretient avec son père Charles en ne s'attaquant pas trop à sa femme Camilla, le prince William et sa femme Kate Middleton feraient une nouvelle fois partie de ses cibles privilégiées, tout comme dans l'interview avec Oprah Winfrey ou le documentaire Netflix sorti en décembre.

Pour le savoir, encore cinq jours à attendre !