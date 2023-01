Diaporama : Naissance de Lilibet : le prince Harry en dit beaucoup plus, détails sur cette journée si exceptionnelle

Naissance de Lilibet : le prince Harry en dit beaucoup plus, détails sur cette journée si exceptionnelle

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). © BestImage

Le prince Harry et Meghan Markledévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage

Le prince Harry et Meghan Markle visite l'association "Yes" (Youth Employment Service) qui oeuvre pour résoudre le problème du chômage des jeunes en Afrique du Sud. Johannesburg, le 2 octobre 2019. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6e épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos et des vidéos inédites de leur fils Archie dans "Harry & Meghan" (Netflix). © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage

Le prince Harry et Meghan Markle - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Londres, le 19 septembre 2022. © Gareth Fuller / Bestimage © BestImage

17 / 17