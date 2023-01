"Les yeux rouges" : Le prince William pas dans son état normal pour son mariage ? Son frère balance encore !

S'il y a bien une chose que l'on peut retenir des mémoires du prince Harry (baptisées Le Suppléant), qui sortiront ce mardi 10 janvier, c'est qu'au-delà de vouloir dénoncer une situation difficile vécue dans la famille royale, le trentenaire a surtout décidé de s'en prendre à son frère aîné, le prince William, qu'il accuse de nombreux maux dans sa vie.

Mais pas uniquement : celui qui est désigné comme "son pire ennemi" dans le livre voit plusieurs fois des secrets, ou des moments intimes de sa vie, dévoilés. Et notamment dans l'un des passages qui revient sur le mariage du prince William et de Kate Middleton, le 29 avril 2011. Après avoir expliqué qu'il n'était finalement pas le témoin de cette union grandiose, contrairement à ce que tout le monde pensait jusqu'alors, le fils cadet de la famille révèle que son frère... n'était pas très frais au moment de dire oui !

"J'étais stupéfait quand je suis allé le chercher le matin et que j'ai vu son visage hagard et ses yeux rouges : il semblait ne pas avoir dormi du tout", raconte-t-il dans son livre, avant de narrer le chemin en voiture qui les a menés jusqu'à Westminster Abbey, où les attendaient les invités. Remarquant l'haleine quelque peu alcoolisée de son frère aîné, il se serait montré taquin au point de lui offrir des pastilles à la menthe. Le prince William, quant à lui, se serait alors justifié : les vapeurs d'alcool n'auraient été que le "contrecoup du rhum de la nuit précédente"...

William, "furieux et dévasté"

Enterrement de vie de garçon tardif ou simple coup de stress ? On ne le sait pas pour le moment, mais on se souvient de l'oeil moqueur du prince Harry envers son frère ce jour-là dans l'abbaye... En tout cas, voilà une nouvelle accusation qui ne devrait pas faire plaisir au prince William, que les experts disent déjà "furieux et dévasté" en coulisses de toutes les accusations de son frère.

Il faut dire que celui-ci y va très fort : après avoir raconté une scène qui se serait terminée dans la violence, il l'a notamment accusé de l'avoir trahi et d'avoir insulté sa femme, Meghan Markle. Kate Middleton, sa belle-soeur autrefois adorée, est également dans son viseur : la jeune femme se serait été froide avec l'actrice américaine et non accueillante. Des accusations auxquelles la famille royale ne répondra pas : fidèle à la ligne de défense d'Elizabeth II, aucun ne prendra la parole en public.