William "furieux et dévasté" face aux mémoires explosifs d'Harry : le point de non retour atteint entre les deux frères ?

Les révélations vont bon train dans la famille britannique ces derniers temps, et encore, c'est peu dire. Car après le documentaire Harry & Meghan dévoilé sur Netflix il y a quelques semaines de cela maintenant, et son lot de révélations qui va avec, c'est la parution prochaine du livre Spare (Le suppléant en français), les mémoires du Prince Harry à paraître le 10 janvier prochain, qui cristallise toute l'attention.

En effet, les premières informations ont fuité et le ."En privé, William est furieux et dévasté par ce que Harry a fait. Et il ne peut tout simplement pas pardonner à Harry les choses qu'il a écrites", explique-t-elle.

Il faut bien reconnaître qu'il y a de quoi être particulièrement confus. Depuis quelques jours, les révélations issues des mémoires à paraître du prince Harry sont multiples et sont massivement reprises dans la presse, avec tous les débats qui en découlent. On a appris par exemple que le prince William aurait eu une altercation particulièrement violente avec son frère cadet. L'aîné de la famille aurait en effet attrapé son frère par le col, brisant son collier et l'aurait jeté à terre, plus précisément sur la gamelle du chien qui se serait alors brisée et aurait engendré des blessures encore visibles dans le dos du mari de Meghan Markle.

Une bombe à venir

Le prince Harry revient également dans son livre à paraître sur son passé de militaire, durant lequel il aurait tué pas moins de 25 personnes, sa première fois humiliante avec une femme mûre, ou encore tous ses excès de jeunesse, à commencer par la cocaïne. Sans oublier d'impliquer son frère et sa femme Kate Middelton dans le scandale du costume nazi.

De plus, le prince Harry a récemment accordé une interview dans laquelle il confessait se sentir "trahi" par ses proches. Ambiance au sein de la famille royale, et cela ne devrait pas aller en s'améliorant avec la parution de Spare, dans trois jours, qui s'annonce comme un best-seller incontournable des prochaines semaines.