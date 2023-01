Le mariage de Kate et William, un "mensonge éhonté" ? Harry fait une révélation de taille sur le grand jour !

L'histoire remonte à l'année 2011. Le 29 avril, précisément, le prince William épousait Kate Middleton lors d'une cérémonie retransmise tout autour de la planète. Et pourtant, il semblerait qu'un énorme mensonge soit présent dans les images que tout le monde visionnait à cet instant-là... puisque le prince Harry, le petit frère de l'époux, n'était absolument pas le témoin du marié, contrairement à ce qui était annoncé. C'est ce que le duc de Sussex révèle, maintenant qu'il a digéré cet affront, dans ces mémoires intitulées Spare, qui sortiront le 10 janvier 2023, mais qui ont déjà fuité par erreur du côté de l'Espagne.

Willy ne voulait pas que je m'en charge

La cérémonie était grandiose mais pour le prince Harry, certains moments ont été difficiles à vivre. Il évoque même le mariage de Kate Middleton et du prince William comme un "mensonge éhonté". Pour les photographes et pour les caméras, le papa d'Archie et Lilibet avait agi, à l'époque, comme s'il était le témoin. Tout ceci pour épargner les vraies personnes choisies. En réalité, James Meade et Thomas Van Straubenzee, deux amis du prince de Galles, tenaient ce rôle. Ce sont eux qui ont prononcé le fameux discours destiné aux nouveaux époux. "Willy ne voulait pas que je m'en charge", assure Harry dans les pages de son ouvrage.

Tu sens l'alcool

Les mémoires du prince Harry contiennent, comme vous vous en doutez, de nombreuses autres révélations, dont des détails coquins sur sa première fois ou des détails inquiétants à propos de son anatomie. Concernant le mariage de Kate et William, le duc de Sussex se souvient notamment de la soirée qui a précédé la cérémonie organisée à l'abbaye de Westminster. Un instant très arrosé lors duquel le prince William serait allé à la rencontre des gens amassés autour de Buckingham, complètement ivre, l'haleine chargée. "Tu sens l'alcool", lui aurait-il dit avant de lui offrir une pastille. Un détail qui n'a pas été intégré au discours prononcé par les témoins, le jour du mariage, pour d'évidentes raisons...