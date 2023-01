Prince Harry "inquiet" pour Charlotte et Louis, leur relation avec le prince George en grand danger...

Parues depuis le 10 janvier 2023, Spare ("pièce de rechange" en français), les mémoires du prince Harry font déjà un carton dans le monde entier. Interviewé par Bryony Gordon, l'époux de Meghan Markle s'est épanché un peu plus longuement sur les révélations qu'il a faites dans cet ouvrage et a avoué être particulièrement inquiet pour la princesse Charlotte et le prince Louis. Car en réalité pour le prince Harry, les raisons qui l'ont poussé à publier ce livre étaient de protéger les enfants de son frère.

"Je sais que sur ces trois enfants, au moins un finira comme moi, le spare. Et ça me fait mal, ça m'inquiète" a-t-il confié. En effet, le fils aîné de William, le prince George, est le troisième dans l'ordre de succession au trône et a donc un rôle d'héritier, tandis que ses frère et soeur, la princesse Charlotte et le prince Louis, rempliraient le rôle de remplaçant. "William m'a fait comprendre TRÈS clairement que la vie de ses enfants ne sont PAS sous ma responsabilité" a ajouté le prince Harry qui aimerait rompre "un modèle de comportement qui nuit à la famille royale".

"Il ne s'agit pas d'essayer d'effondrer la monarchie, mais d'essayer de les sauver d'eux-mêmes. Et je sais que je vais être crucifié par de nombreuses personnes pour avoir dit cela (...) C'est tellement sale. C'est si sombre. Et cela continuera et se poursuivra et j'attends avec impatience le jour où nous n'en ferons plus partie, mais je m'inquiète de qui sera le prochain", a-t-il ajouté avec regrets.

Des choses se sont passées...

"Il y a des choses qui se sont passées, surtout entre moi et mon frère, et dans une certaine mesure entre moi et mon père, que je ne veux pas que le monde sache. Parce que je ne pense pas qu'ils me pardonneraient un jour", a également confié le papa d'Archie et de Lilibet. Il a d'ailleurs déclaré qu'il ferait tout pour qu'Archie ne vive pas la même expérience "traumatisante" que celle qu'il a vécue.



Contre toute attente, le prince Harry a également exprimé l'espoir que Meghan et lui puissent renouer avec la famille royale, même si celle-ci n'apprécie pas particulièrement sa décision de partager "sa vérité" dans cet ouvrage. Malheureusement, il a indiqué qu'actuellement sa relation avec son frère William "ne pourrait pas être pire". Une chose est sûre, la sortie de ce livre ne risque pas d'arranger les choses...