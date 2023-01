Charlotte de Cambridge, très jeune princesse affirmée : toutes ces fois où elle a repris ses frères

Kate Middleton et le prince William ont assuré la relève comme il se doit. En accueillant le prince George en 2013, suivi de Charlotte en 2015 et du petit dernier (vraiment ?) Louis, en 2018. Loin des manières de Meghan Markle et du prince Harry avec leurs enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, le duc et la duchesse de Cambridge, récemment devenus prince et princesse de Galles à la mort de la reine Elizabeth II, ne sont pas du genre à couper leur progéniture du monde extérieur. En tant que membres actifs de la Couronne, Kate Middleton et le prince William savent que leurs enfants devraient un jour ou l'autre monter sur le trône, George le premier.

La faible différence d'âge entre George, sa soeur et son frère laisse un faible espoir de les voir accéder au trône. Au grand dam de Charlotte qui, du haut de ses 7 printemps seulement, gère le protocole comme personne. Malgré son âge, la petite fille ne fait jamais un pas de travers et n'hésite même pas à reprendre des deux frères lorsque ces derniers se montrent un peu trop dissipés lors d'événements officiels. Cette tendance à leur dicter leur conduite fait d'ailleurs le bonheur des fans de la monarchie, amusés de constater l'aplomb avec lequel Charlotte remonte les bretelles de George et de Louis en public et sous le regard des parents le plus souvent.

Charlotte, reine du protocole

Cette année aura été celle de toutes les colères de la princesse vis-à-vis de George et Louis. Le petit garçon de 4 ans a certes fait rire tout le monde en tirant la langue et enchaînant les grimaces lors du jubilé de la regrettée arrière-grand-mère Elizabeth II, mais il est loin d'avoir fait travailler les zygomatiques de sa grande soeur. Lassé de son trublion de frérot, Charlotte l'a plusieurs fois remis à sa place en lui demandant de se calmer, que ce soit au balcon du palais de Buckingham ou dans une calèche pour saluer la foule, geste que la jeune Charlotte a été contrainte de remontrer à son petit frère pour qu'il le réalise correctement.

Le petit Louis n'est pas le seul à avoir affaire à l'intransigeance de sa soeur. Le prince George est lui aussi passé au crible dès lors qu'il se trouve dans l'entourage de Charlotte. Les deux ont assisté à une procession du cercueil de la Souveraine disparue en septembre, un moment solennel et plein d'émotion au cours duquel la fille de Kate et William a gardé tout son sang froid. Ainsi, quand elle a constaté le manque de révérence de son frère face au cercueil de la reine, elle n'a pas hésité à lui souffler la conduite à adopter. George saura donc vers qui se tourner lorsqu'il aura besoin de conseils sur le trône d'Angleterre...